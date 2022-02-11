11.02.2022, 18:49
Медальный зачет. Германия лидирует, Россия идет 8-й, у Эстонии пока нет медалей(41)
Foto: Kiur Kaasik
По итогам седьмого соревновательного дня на Олимпийских играх в Пекине лидерство в неофициальном командном зачете удерживает Германия.
Представители Бундесманшафт выиграли 11 наград, из которых 7 золотых. По общему числу медалей лидируют норвежцы и австрийцы, но у них меньше наград высшей пробы (6 и 4 соответственно).
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Германия – 7-4-0 (11)
2. Норвегия – 6-3-5 (14)
3. Нидерланды – 5-4-1 (10)
4. Швеция – 5-2-2 (9)
5. Австрия – 4-6-4 (14)
6. США – 4-5-1 (10)
7. Китай – 3-3-1 (7)
8. Россия – 2-4-6 (12)
9. Италия – 2-4-4 (10)
10. Япония – 2-2-4 (8)
11. Словения – 2-1-2 (5)
12. Швейцария – 2-0-5 (7)
13. Франция – 1-5-0 (6)
14. Канада – 1-4-7 (12)