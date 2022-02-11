Фигуристка из США: мне очень жаль Валиеву, она сейчас переживает такой стресс и горе

Ранее стало известно, что 8 февраля стокгольмская лаборатория сообщила о положительной допинг-пробе Валиевой на триметазидин. Пробу спортсменка сдала 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.

”Мне очень жаль Камилу, она сейчас переживает такой стресс и горе. Надеюсь, у нее все будет хорошо.

Лично я фокусируюсь на соревнованиях пар, стараюсь отбрасывать все остальное. Это тяжело, надеемся на лучшее для всех”, — сказала Книрим.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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