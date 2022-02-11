Танель Кийк: Литва отменила ковид-сертификаты, когда нагрузка больниц в два раза выше нашей. Правительство обсудит отмену на новой неделе

Министр здоровья и труда Танель Кийк повторил официальную позицию Центристской партии: нужно шаг за шагом двигаться к смягчению коронаограничений. Он выразил удовлетворение тем, что первые шаги в этом направлении уже сделаны — отменена обязанность предъявлять ковид-сертификаты для несовершеннолетних и на мероприятиях на открытом воздухе.

По словам Кийка, отмена ковид-сертификатов для совершеннолетнего населения будет обсуждаться в правительстве на следущей неделе, учитывая оценку состояния заражения, ситуацию в больницах и позиции обеих правящих партий.

"В сущности ковид-сертификаты не являются решающе важными для нынешней нагрузки больниц", — заявил Кийк и добавил, что в больницы попадают, в первую очередь, люди более старшего возраста и невакцинированные. По его словам, за них должны нести ответственность члены их семей и социальные работники.

Кийк добавил, что Литва вынесла решение об отмене использования ковид-сертификатов, когда в стране нагрузка больниц была в два раза выше, чем в Эстонии сейчас, а в некоторых странах ковид-сертификаты и вовсе не использовались.

"На данный момент правительство договорилось о критериях [отмены ковид-сертификатов], но у правительства есть право принять и другие решения", — сказал Кийк и отметил, что решение зависит от ситуации с заболеваемостью в стране.