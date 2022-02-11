Таллинн не планирует переводить школы на дистанционку. Вице-мэр: департамент безнадежно опоздал с предложением
Таллиннский департамент образования на данный момент не планирует следовать рекомендации Департамента здоровья и отправлять столичные школы со следующей недели на дистанционное обучение.
Департамент здоровья направил сегодня во все местные самоуправления, в том числе и в Таллинн, письмо, в котором рекомендует из-за высокой заболеваемости COVID-19 перевести все школы с начала следующей недели на дистанционное обучение.
"Департамент здоровья обратился к нам с предложением полностью перевести все муниципальные школы пяти районов города — Ласнамяэ, Мустамяэ, Кесклинн, Пыхья-Таллинн и Хааберсти — на дистанционное обучение в течение двух недель, с 14 по 25 февраля. Учитывая, что после этого наступит неделя каникул, предложение департамента, по сути, означает, что школьники покинут школу сразу на три недели.
Мы считаем, что департамент безнадежно опоздал с этим предложением. Уже в течение нескольких недель наши школы сами отправляют классы и даже целые параллели на дистанционное обучение в тех случаях, когда в школе возникает крайне сложная ситуация из-за высокого числа зараженных COVID-19. Некоторые школы уже успели на несколько дней полностью уйти на дистант и вернуться к контактному обучению. В целом такая тактика принесла плоды: на прошлой неделе количество обнаруженных в школах заражений стало снижаться, и эта тенденция продолжается и сейчас", — сказала вице-мэр Вадим Белобровцев RusDelfi.
По его мнению, обращение департамента вызывает целый ряд вопросов. "Главный из них — это полное противоречие содержания этого письма риторике Министерства образования и науки, представители которого во главе с министром уже давно твердят о том, что дистанционное обучение — самая крайняя мера, которая вредит образованию школьников, и применять ее можно только минимально и только в самом крайнем случае. Предложение Департамента здоровья совершенно не совпадает с этой риторикой, и у нас возникает вопрос — почему два государственных учреждения посылают разные, по сути, противоречащие друг другу сигналы? И к кому из них в этой ситуации прислушиваться?
Мы обратились к Министерству образования с просьбой прокомментировать письмо Департамента здоровья и высказать свое мнение по этому вопросу. Ждем ответа. После этого мы встретимся с директорами наших школ и обсудим эту ситуацию. Пока ясно то, что никакого решения о введении в централизованном порядке дистанционного обучения в таллинских школах с понедельника, 14 февраля, нет и не будет", — резюмировал он.
Специалист по коммуникациям Таллиннского департамента образования Пиргит Педая сообщила во второй половине дня в пятницу Delfi, что у столичных властей нет еще в отношении только что появившейся рекомендации Департамента здоровья какой-то позиции.
"Руководство Таллинна проведет во вторник собрание по данному вопросу, где будут приняты дальнейшие решения, — сказала Педая. — По состоянию на данный момент всё остается по-старому, и каждая школа сама решает, продолжает ли она контактное обучение или дистанционное".
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