Таллинн не планирует переводить школы на дистанционку

Департамент здоровья направил сегодня во все местные самоуправления, в том числе и в Таллинн, письмо, в котором рекомендует из-за высокой заболеваемости COVID-19 перевести все школы с начала следующей недели на дистанционное обущение.

Специалист по коммуникациям Таллиннского департамента образования Пиргит Педая сообщила во второй половине дня в пятницу Delfi, что у столичных властей нет еще в отношении только что появившейся рекомендации Департамента здоровья какой-то позиции.

"Руководство Таллинна проведет во вторник собрание по данному вопросу, где будут приняты дальнейшие решения, — сказала Педая. — По состоянию на данный момент всё остается по-старому, и каждая школа сама решает, продолжает ли она контактное обучение или дистанционное".

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