БОЛЬШОЙ РЕЙТИНГ | Какие смартфоны, планшеты и ноутбуки жители Эстонии предпочитали в 2021 году?
Несмотря на дефицит микросхем и задержки поставок, в прошлом году значительно увеличились продажи телефонов и ноутбуков, сообщает Elisa Eesti AS.
Самым популярным смартфоном был Samsung Galaxy A32, а средняя продажная цена смартфонов составила уже 436 евро. Также увеличились продажи кнопочных телефонов, ноутбуков и планшетов.
Статистика продаж в Elisa свидетельствует, что в течение прошлого года потребители приобрели больше смарт-устройств, чем в позапрошлом году. Продажи смартфонов увеличились на 4,3%, причем покупатели чаще всего выбирали аппараты Samsung, но спросом также пользовались модели Apple, Xiaomi и Nokia.
По сравнению с результатом годичной давности примерно на 50 евро повысилась средняя цена проданных смартфонов, достигнув 436 евро. Самым продаваемым телефоном стал выпущенный в начале прошлого года Samsung Galaxy A32 благодаря сочетанию весьма умеренной цены и отличных технических характеристик. В первую десятку самых продаваемых телефонов попало еще шесть смартфонов Samsung.
Руководитель подразделения частных клиентов Elisa Майлийз Плооманн отметила, что, хотя показатели продаж и выросли, это еще не доказывает, что нехватка микросхем и задержки поставок больше не представляют проблемы. ”Сегодня мы видим, что потребители очень интересуются новыми гаджетами, но к сожалению, не всегда могут сразу найти и приобрести модель наиболее понравившегося цвета с желаемым объемом памяти. Если раньше в статистике продаж доминировали недорогие смартфоны, то в прошлом году клиенты были вынуждены обращать внимание на модели более высокого ценового класса, поскольку дешевые аппараты стали дефицитными. Это касается не только телефонов, но и ноутбуков и планшетов”.
Многие люди стали работать и учиться дистанционно, поэтому также возросли продажи ноутбуков и планшетов. В 2021 году в Elisa было приобретено на 24% больше ноутбуков и на 43% больше планшетов. Планшеты при этом стали особенно популярными рождественскими подарками, ведь в декабре их продажи увеличились на 117%. Средняя продажная цена ноутбуков тоже существенно поднялась, примерно на 130 евро, и составила 853 евро.
Самым востребованным ноутбуком стал мощный Apple MacBook Air 13 M1 с емким аккумулятором — эту модель покупали более чем в два раза чаще, чем занявший второе место ноутбук HP Pavilion 15. Наиболее популярным планшетом вновь стал представитель ассортимента Samsung — Galaxy Tab A7.
Самым продаваемым в Elisa средством передвижения в минувшем году стал Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, лидером продаж в сегменте смарт-часов — Elari KidPhone 4G с поддержкой услуги Elisa Põnniradar, а покупатели телевизоров чаще всего выбирали 43-дюймовую модель Samsung Crystal UHD UE43TU7172. Вообще в прошлом году клиенты очень интересовались телевизорами — их продажи в Elisa увеличились примерно на 42%.
Рейтинг телефонов в Elisa в 2021 году
Samsung Galaxy A32 4G 4+128GB
Samsung Galaxy A12 3+32GB (MediaTek)
Samsung Galaxy A52 4G 6+128GB
Xiaomi Redmi Note 9 3+64GB
Apple iPhone SE 2020 64GB (новая упаковка)
Samsung Galaxy A12 3+32GB (Exynos)
Samsung Galaxy A02s 3+32GB
Samsung Galaxy A52s 5G 6+128GB
Samsung Galaxy A21s 3+32GB
Samsung Galaxy S20 6+128GB Fan Edition
Рейтинг ноутбуков в Elisa в 2021 году
Apple MacBook Air 13 M1 256GB
HP Pavilion 15-EH1021NO
Huawei MateBook D 15 (Boh-WAQ9BR) 256GB US
Asus VivoBook X512DA-BQ262T
Asus VivoBook X512DA-BQ883T
Рейтинг планшетов в Elisa в 2021 году:
Samsung Galaxy Tab A7 (2020) 32GB LTE
Lenovo Tab M10 HD (2 Gen) 4+64GB
Samsung Galaxy Tab A 10.1" (2019) 32GB
Nokia T20 10,4 LTE 4+64GB
Huawei MediaPad T5 10 32GB
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.