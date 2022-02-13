БОЛЬШОЙ РЕЙТИНГ | Какие смартфоны, планшеты и ноутбуки жители Эстонии предпочитали в 2021 году?

Самым популярным смартфоном был Samsung Galaxy A32, а средняя продажная цена смартфонов составила уже 436 евро. Также увеличились продажи кнопочных телефонов, ноутбуков и планшетов.

Статистика продаж в Elisa свидетельствует, что в течение прошлого года потребители приобрели больше смарт-устройств, чем в позапрошлом году. Продажи смартфонов увеличились на 4,3%, причем покупатели чаще всего выбирали аппараты Samsung, но спросом также пользовались модели Apple, Xiaomi и Nokia.

По сравнению с результатом годичной давности примерно на 50 евро повысилась средняя цена проданных смартфонов, достигнув 436 евро. Самым продаваемым телефоном стал выпущенный в начале прошлого года Samsung Galaxy A32 благодаря сочетанию весьма умеренной цены и отличных технических характеристик. В первую десятку самых продаваемых телефонов попало еще шесть смартфонов Samsung.

Руководитель подразделения частных клиентов Elisa Майлийз Плооманн отметила, что, хотя показатели продаж и выросли, это еще не доказывает, что нехватка микросхем и задержки поставок больше не представляют проблемы. ”Сегодня мы видим, что потребители очень интересуются новыми гаджетами, но к сожалению, не всегда могут сразу найти и приобрести модель наиболее понравившегося цвета с желаемым объемом памяти. Если раньше в статистике продаж доминировали недорогие смартфоны, то в прошлом году клиенты были вынуждены обращать внимание на модели более высокого ценового класса, поскольку дешевые аппараты стали дефицитными. Это касается не только телефонов, но и ноутбуков и планшетов”.

Многие люди стали работать и учиться дистанционно, поэтому также возросли продажи ноутбуков и планшетов. В 2021 году в Elisa было приобретено на 24% больше ноутбуков и на 43% больше планшетов. Планшеты при этом стали особенно популярными рождественскими подарками, ведь в декабре их продажи увеличились на 117%. Средняя продажная цена ноутбуков тоже существенно поднялась, примерно на 130 евро, и составила 853 евро.