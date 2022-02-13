Экономика
13.02.2022, 19:18

Черное золото раздора. Как Латвия и Литва не дают друг другу добывать балтийскую нефть

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Денис Кишиневский
Фото: Shutterstock

Латвия и Литва — единственные страны-члены Евросоюза, которые не пришли к согласию по поводу морских границ. Всему виной — нефть. Но стоит ли этот конфликт залежей углеводородов с сомнительными перспективами? Разбирался rus.delfi.lv.

...По некоторым оценкам, на дне Балтики залегает около 200-250 млн баррелей нефти общей стоимостью в 6 млрд долларов. Однако в 2010 году литовская сторона заявляла, что на условной границе между Литвой и Латвией находится около 100 млн тонн нефти стоимостью в 70 млрд долларов США, поэтому цифры довольно спорные.

Правительство искало нефть и в воде, и на суше. Отчасти эти попытки увенчались успехом. Так, в Кулдигском крае, неподалеку от местечка Гудениеки, в 1963 году нашли небольшие месторождения. Впрочем, спустя десять лет правительство посчитало, что добыча полезных ископаемых на этой территории малоперспективна. В 1976 году поиски перенесли с материка на шельф. Геологи искали куполообразные структуры — так называемые поднятия, дающие основания исследовать эти районы на нефть. Тогда в латвийской экономической зоне пробурили три скважины. В 1984 году в одной из них обнаружили незначительное количество нефти.

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