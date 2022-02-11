Департамент здоровья рекомендует отправить школы Харьюмаа, Ида-Вирумаа и ряда других уездов на дистанционное обучение. Министр: нельзя наказывать здоровых детей

По словам пресс-секретаря Департамента здоровья Мерилин Верник, местным самоуправлениям были отправлены письма с рекомендациями перевести школы на дистанционное обучение.

Верник отметила, что сейчас цель — снизить заболеваемость детей.

Районами с более высоким уровнем заражения в настоящее время являются, например, Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа и Рапламаа.

Министр образования и науки Лийна Керсна сказала, что если Департамент здоровья видит, что в части школ заболеваемость выше, то перевод школ на кратковременное дистанционное обучение оправдан, но сплошного дистанта вводить не надо. "В то время, когда мы говорим о смягчении ограничений, то открытие школ должно быть первым смягчением, а закрытие школ - самой последней ограничительной мерой", - сказала Керсна.

По словам министра, на сегодняшний день из 521 общеобразовательной школы 113 в той или иной форме применяют дистанционку. Керсна отметила, что если в каком-то самоуправлении коронавирус есть в каждой школе, то в виде исключения можно будет все школы отправить на дистанционное обучение.

"Нельзя закрытие школ использовать как самую простую меру эпидемической безопасности. Мы должны обеспечить возможность получения детьми образования, нельзя наказывать здоровых детей и отнимать у них право на контактное обучение", - сказала глава Минобразования и еще раз отметила, что дистант нужно приментья только по необходимости и обоснованно.

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