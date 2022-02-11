Новости Эстонии
11.02.2022, 13:33

Департамент здоровья рекомендует отправить школы Харьюмаа, Ида-Вирумаа и ряда других уездов на дистанционное обучение

 
Covid testimine algklassides
Foto: Tiit Blaat

Департамент здоровья рекомендовал самоуправлениям уездов с высоким уровнем заболеваемости со следующей недели перевести школы на дистанционное обучение. Среди прочего было рекомендовано перевести на дистанционное обучение школы Харьюмаа.

По словам пресс-секретаря Департамента здоровья Мерилин Верник, местным самоуправлениям были отправлены письма с рекомендациями перевести школы на дистанционное обучение.

Верник отметила, что сейчас цель — снизить заболеваемость детей.

Районами с более высоким уровнем заражения в настоящее время являются, например, Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа и Рапламаа.

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