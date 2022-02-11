КОЛОНКА РЕДАКТОРА | Керсти Кальюлайд превращается в Юри Ратаса

В отличие от предыдущих президентов Эстонии, Кальюлайд еще слишком молода и активна, чтобы уйти на пенсию. Поэтому нет ничего удивительного или неожиданного в том, что пресса и политики проявляют повышенный интерес к ее дальнейшим планам. В контексте грядущих выборов в Рийгикогу, которые состоятся 5 марта 2023 года, Кальюлайд является настоящим "тузом в рукаве". Партия, в которую она вступит, обретет недюжинный вес.

Выбор у Кальюлайд невелик. Нынешние парламентские партии либо не подходят ей по мировоззрению, либо в них уже нет места для новых людей. В Эстонии есть только одна партия, которую она могла бы возглавить без разжигания внутренних интриг, затем попасть в правительство и, учитывая нынешние рейтинги партии, получить шанс стать премьер-министром. Эта партия — Eesti 200. Альтернативой внутренней политике мог бы стать какой-нибудь важный международный пост, но их немного. Если Кальюлайд станет следующим Генеральным секретарем НАТО (эта должность освободится в сентябре), это будет сродни эффекту разорвавшейся бомбы.



Тот факт, что партия Eesti 200 вскоре может стать партией Кальюлайд, подтверждается не только недавним выбором Рийсало и Линнамяэ. В частности, партия пытается сгладить щекотливый момент, возникший в связи с возможным вступлением Кальюлайд, — упреки в том, что должностные привилегии Кальюлайд используются в интересах Eesti 200 . Сейчас Eesti 200 поддерживает изменение в законе, согласно которому возмещение расходов и выплата пенсии бывшему президенту, если его избирают в Рийгикогу или Европейский парламент или он становится членом правительства, может быть приостановлено.

Кальюлайд сейчас оказалась на месте Юри Ратаса, который не изъявил желания стать президентом и в итоге им и не стал.

Это хорошая инициатива Eesti 200. Но помимо этого, мы ждем от Кальюлайд четкого сообщения о том, будет ли она участвовать в выборах от этой партии. Кальюлайд сейчас оказалась на месте Юри Ратаса, который не изъявил желания стать президентом и в итоге им и не стал… Внести ясность — в интересах как самой Кальюлайд и Eesti 200, так и всего эстонского общества в целом.