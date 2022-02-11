11.02.2022, 11:38
Фантастика! Ван дер Пул берет второе золото Пекина подряд, еще и мировой рекорд побил!
Фото: Scanpix
На Олимпийских играх состоялось падение мирового (и заодно олимпийского) рекорда на дистанции 10 000 м в мужских коньках.
Шведский конькобежец с голландскими корнями Нильс Ван дер Пул, уже выигравший в Пекине дистанцию вдвое короче, побил свой же мировой рекорд и выиграл золото.
Идет последний, уже не определяющий победителя соревнований, забег.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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