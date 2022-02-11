Норвежка Ройселанн выиграла женский биатлонный спринт на Олимпиаде в Пекине

Главными фаворитками были — шведки, француженки, немки и норвежки.

У России медаль могла выиграть Кристина Резцова, но она допустила два промаха.

На финише первой оказалась Марте Ройселанн из Норвегии, с чистой стрельбой. Второе место — у Эльвиры Оберг из Швеции, третья — итальянка Доротея Вирер.

Лучшая из россиянок, Кристина Резцова, допустила два промаха и финишировала шестой.

Эстонка Туули Томингас стартовала под 29 номером, но попасть в топ-20 не смогла — тльько 33 место и попадание в онку преследования, которая состоится в воскресенье. Йоханна Талихярм стала 43-й, Регина Оя — 56-й, Сюзан Кюльм — 44-й.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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