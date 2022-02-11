За сутки в Эстонии прибавилось 5112 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По состоянию на утро 11 февраля в больнице находятся 439 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 277 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 182, или 66%, не вакцинированы и 95, или 34%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 66 новых историй болезни, из которых в 37 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 40 симптоматических пациентов COVID-19. Умерло пять зараженных коронавирусом, из которых пять не были вакцинированы: 55-летний мужчина, 85-летняя женщина, 88-летний мужчина, 89-летняя женщина и 89-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 9 290 результатов теста, из которых 5 112 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 378,8 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 584,3 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 1 540 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 153. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 417 930 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62,7%.

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