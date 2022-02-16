Коварная схема: мошенник из Таллинна взял в кредит 25 тысяч евро на имя многодетной матери(2)
Женщина хотела купить квартиру для себя и детей. Уже нашла подходящий вариант, однако не нашла нужную сумму. Именно в это время по интернету на нее вышел мужчина с предложением одолжить достаточно денег под небольшой процент. Она согласилась.
”Тут и была моя ошибка”, — говорит она.
Основная ошибка — это то, что женщина предоставила кредитору выписку из банка за полгода, личный код, номер счета, которые он использовал для того, чтобы набрать быстрых кредитов.
Для этого он зарегистрировал ее данные в компаниях, дающих эти кредиты — а она их подтвердила через Smart-ID.
”Он отправил мне запрос на телефон, чтобы я ввела пароли в Smart-ID. Мотивировал это тем, что ему нужно проверить мои данные и после этого он сможет подтвердить сделку,” — вспоминает она.
Похожей схемой пользуются телефонные мошенники, терроризирующие русскоязычных жителей Эстонии на протяжении нескольких лет. Главная задача злоумышленников — выманить ПИН-коды от Smart-ID.
За 2021 год в полицию обратилось более 1200 жертв таких схем. Ущерб составил около 10 миллионов евро.
В случае с пострадавшей героиней, имя которой известно редакции RusDelfi, сумма ущерба составила 25 тысяч евро. Мошеннику понадобилось всего несколько часов, чтобы взять кредиты в восьми разных фирмах Таллинна и Пярну.
”Я это обнаружила через 4 часа. Сразу пошла в полицию, все сообщила. Постепенно ко мне стали обращаться инкассо фирмы с вопросом, почему я не возвращаю деньги. Но я их даже не получила!” — вспоминает она.
Слишком просто
RusDelfi связался с несколькими фирмами по выдаче быстрых займов, где на имя женщины взяли кредит. ”Наша система очень безопасна. Человек должен сам следить за своими данными и не передавать ПИН-коды другим людям, тогда ничего и не произойдет”, — ответила Ингрид из Creditstar.
Их коллеги из Credit24 советуют относится к защите паролей так же, как к защите вещей или имущества. ”В Эстонии также были проведены обширные информационные кампании среди общественности, чтобы люди очень серьезно относились к угрозам киберпреступлений. Это проблема, требующая постоянного внимания”, — ответила Анника Парм.
Напомним, на имя женщины взяли кредит без ее согласия, из банка ей никто не позвонил и не просил подтвердить сделку. На вопрос, должна ли женщина возвращать деньги, если она сама не брала кредит — компании не ответили. Посоветовали в подобных ситуациях обращаться в Департамент полиции и погранохраны.
Полиция допросила мужчину
Женщина сразу после ”сделки” обратилась в полицию с заявлением. Как она говорит, в полиции ей сообщили, что мужчина, представившийся руководителем фирмы по выдаче кредитов, уже совершал подобные махинации в Эстонии. Но дальше новостей от полиции не поступало.
”Пару месяцев назад мне позвонили и сообщили, что одна фирма подает на меня в суд. Понимаете, у меня нет средств даже обратиться к юристам, они просят бешеные деньги”, — жалуется она.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Прийта Тыниссона, в ходе делопроизводства по этому мошенничеству в качестве подозреваемого допрошен один мужчина.
"Это уголовное дело еще находится в стадии делопроизводства в полиции, так как необходимо провести различные следственные действия для выяснения всех обстоятельств и возможных подозреваемых", — сказал Тыниссон RusDelfi.
Кредит можно брать только у официальных фирм, чтобы не столкнуться со злоумышленниками. ”Мошенники придумали очень много разных схем, которыми легко выманить чужие деньги", — добавил прокурор.
Полиция сравнивает пароль от Smart-ID с подписью документа. ”Это то же самое, что подписать неизвестный вам документ. Ни в коем случае нельзя вводить ПИН-коды, если кто-то оказывает на вас давление или поторапливает. Связанные с деньгами вопросы –жизненные и зачастую эмоциональные”, — сказал руководитель службы по борьбе с кибер- и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.
Перед сделкой следует посоветоваться с друзьями, банком или веб-полицейским.
Уже не поспоришь
В этой ситуации важно обратить внимание не только на осторожность при подписании документов, но и на легкость оформления заявки для кредита. ”Мне в обычном банке не дали кредит, а в фирмах, которые выдают быстрые кредиты, на меня смогли оформить несколько сделок. Там даже указали мои данные неверно. Мне никто не позвонил, никто со мной из этих фирм не встретился перед подписанием договора”, — подчеркивает жительница Таллинна.
В комиссии по потребительским спорам в 2021 году было 29 споров, связанных с финансовыми услугами, но в основном потребители обращаются за помощью в ситуации, когда заключенный кредитный договор не может быть исполнен и возникла задолженность.
Департамент защиты прав потребителя и технического надзора в данной ситуации не может помочь пострадавшей. Так как случай не является потребительским спором. ”Человек добровольно заключил договор и знал о своих обязательствах”, — ответили в пресс-службе.
Единственная надежда вернуть деньги — надеяться на суд, тогда можно будет подать иск о возмещении ущерба.