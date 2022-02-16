Коварная схема: мошенник из Таллинна взял в кредит 25 тысяч евро на имя многодетной матери

Женщина хотела купить квартиру для себя и детей. Уже нашла подходящий вариант, однако не нашла нужную сумму. Именно в это время по интернету на нее вышел мужчина с предложением одолжить достаточно денег под небольшой процент. Она согласилась.

”Тут и была моя ошибка”, — говорит она.

Основная ошибка — это то, что женщина предоставила кредитору выписку из банка за полгода, личный код, номер счета, которые он использовал для того, чтобы набрать быстрых кредитов.

Для этого он зарегистрировал ее данные в компаниях, дающих эти кредиты — а она их подтвердила через Smart-ID.

”Он отправил мне запрос на телефон, чтобы я ввела пароли в Smart-ID. Мотивировал это тем, что ему нужно проверить мои данные и после этого он сможет подтвердить сделку,” — вспоминает она.

Похожей схемой пользуются телефонные мошенники, терроризирующие русскоязычных жителей Эстонии на протяжении нескольких лет. Главная задача злоумышленников — выманить ПИН-коды от Smart-ID.

За 2021 год в полицию обратилось более 1200 жертв таких схем. Ущерб составил около 10 миллионов евро.

В случае с пострадавшей героиней, имя которой известно редакции RusDelfi, сумма ущерба составила 25 тысяч евро. Мошеннику понадобилось всего несколько часов, чтобы взять кредиты в восьми разных фирмах Таллинна и Пярну.

”Я это обнаружила через 4 часа. Сразу пошла в полицию, все сообщила. Постепенно ко мне стали обращаться инкассо фирмы с вопросом, почему я не возвращаю деньги. Но я их даже не получила!” — вспоминает она.

Слишком просто

RusDelfi связался с несколькими фирмами по выдаче быстрых займов, где на имя женщины взяли кредит. ”Наша система очень безопасна. Человек должен сам следить за своими данными и не передавать ПИН-коды другим людям, тогда ничего и не произойдет”, — ответила Ингрид из Creditstar.