Иностранцы подали ходатайств о виде на жительство для работы больше, чем выделено квотой

“Остальные ходатайства получат отрицательный ответ, но есть альтернатива – в Эстонии можно работать на основании визы, зарегистрировав кратковременную работу, что не зависит от миграционной квоты", – сказала координатор бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк.

До того, как иностранец приступит к работе, работодатель должен оформить его краткосрочную работу в Департаменте полиции и погранохраны, это можно сделать здесь.

Сейчас подать ходатайство для получения вида на жительство еще могут спортсмены и творческие работники, которым соответственно выделено 24 и 25 видов на жительство, а также иностранцы, желающие подать ходатайство о виде на жительство для предпринимательства, на это выделено 20 видов на жительство.

Данная квота не касается иностранцев, ходатайствующих о виде на жительство для учебы в Эстонии, а также граждан стран ЕС и членов их семей, а также граждан США, Японии и Великобритании. К этой квоте не относятся и ученые, преподаватели, крупные инвесторы, а также иностранцы, занятые в сфере ИТ и коммуникаций либо приехавшие на работу в стартапы. Также квота не касается людей, ходатайствующих о виде на жительство в Эстонии для переселения к члену семьи.

Устанавливаемая правительством миграционная квота на 2021 год составила 1315 человек, на 2020 год – 1314 человек.