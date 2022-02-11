Опоясывающий лишай — побочное действие прививки от ковида? Проверка фактов

Опоясывающий герпес (Herpes Zoster), также известный как опоясывающий лишай — это заболевание вирусного характера, при котором на коже появляются волдыри, и с сильным болевым синдромом. В последнее время в социальных сетях можно часто встретить посты, в которых утверждается, что прививка от коронавируса может спровоцировать появление этого заболевания. Действительно ли это так?

Немецкий Институт имени Пауля Эрлиха (PEI), отвечающий в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области, отрицает эту возможность. Еще в сентябре 2021 года институт опубликовал отчет об исследовании, в котором были перечислены все возможные побочные эффекты, возникающие после вакцинации препаратами от коронавируса.

Авторы исследования сравнили частоту возникновения побочных эффектов, а также их появление у вакцинированных и невакцинированных людей. Исследование велось восемь месяцев: с 27 декабря 2020 года по 31 августа 2021 года. Опоясывающего лишая в списке побочных эффектов после прививки от коронавируса не было.

"На основании количества сообщений, поступивших в PEI, не было выявлено сигнала о риске соответствующего заболевания в течение 14 и 30 дней после инъекции четырьмя сертифицированными вакцинами против COVID-19", — сказано в отчете организации.

В письме в адрес DW из Института имени Пауля Эрлиха говорится еще более отчетливо: "В настоящее время в Германии или во всем ЕС нет никаких сигналов о риске того, что любая из вакцин против COVID-19 вызывает опоясывающий лишай".

В этом убежден и заведующий отделением дерматологии и аллергологии Университетской клиники в Бонне Томас Бибер. "Ничто не указывает на то, что вакцинация против коронавируса — так же, как и заражение SARS-CoV-2, — оказывает какое-либо влияние на вспышку опоясывающего лишая. Одновременное появление этих заболеваний можно объяснить лишь совпадением", — объясняет Бибер.

Опоясывающий лишай — вторичное проявление вируса ветряной оспы