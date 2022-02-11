Опоясывающий лишай — побочное действие прививки от ковида? Проверка фактов
В соцсетях можно встретить утверждения о том, что вакцинация от коронавируса может вызвать опоясывающий герпес. Действительно ли это так? DW собрал информацию о том, что известно на данный момент.
Опоясывающий герпес (Herpes Zoster), также известный как опоясывающий лишай — это заболевание вирусного характера, при котором на коже появляются волдыри, и с сильным болевым синдромом. В последнее время в социальных сетях можно часто встретить посты, в которых утверждается, что прививка от коронавируса может спровоцировать появление этого заболевания. Действительно ли это так?
Немецкий Институт имени Пауля Эрлиха (PEI), отвечающий в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области, отрицает эту возможность. Еще в сентябре 2021 года институт опубликовал отчет об исследовании, в котором были перечислены все возможные побочные эффекты, возникающие после вакцинации препаратами от коронавируса.
Авторы исследования сравнили частоту возникновения побочных эффектов, а также их появление у вакцинированных и невакцинированных людей. Исследование велось восемь месяцев: с 27 декабря 2020 года по 31 августа 2021 года. Опоясывающего лишая в списке побочных эффектов после прививки от коронавируса не было.
"На основании количества сообщений, поступивших в PEI, не было выявлено сигнала о риске соответствующего заболевания в течение 14 и 30 дней после инъекции четырьмя сертифицированными вакцинами против COVID-19", — сказано в отчете организации.
В письме в адрес DW из Института имени Пауля Эрлиха говорится еще более отчетливо: "В настоящее время в Германии или во всем ЕС нет никаких сигналов о риске того, что любая из вакцин против COVID-19 вызывает опоясывающий лишай".
В этом убежден и заведующий отделением дерматологии и аллергологии Университетской клиники в Бонне Томас Бибер. "Ничто не указывает на то, что вакцинация против коронавируса — так же, как и заражение SARS-CoV-2, — оказывает какое-либо влияние на вспышку опоясывающего лишая. Одновременное появление этих заболеваний можно объяснить лишь совпадением", — объясняет Бибер.
Опоясывающий лишай — вторичное проявление вируса ветряной оспы
Предшественником опоясывающего лишая является ветряная оспа или ветрянка — типичное детское заболевание. Оно характеризуется появлением на коже и слизистых оболочках зудящей сыпи в виде мелких волдырей. Если их расцарапывать, могут остаться шрамы. Возбудителем ветряной оспы является вирус Varicella Zoster, относящийся к семейству герпетических вирусов.
Иммунная система детей обычно хорошо справляется с этим патогеном и способна эффективно бороться с ним. Однако опасность состоит в том, что даже после окончания острой фазы и заживления волдырей вирус на всю жизнь остается в латентном состоянии в нервных узлах. Он все время находится как бы в затаенном положении и в любой момент готов снова активизироваться. И если это происходит, вирус вызывает опоясывающий лишай, сопровождающийся сильными невралгическими болями.
В принципе, опоясывающий лишай может возникнуть на любом участке тела. Однако обычно высыпания появляются на туловище, охватывая его поясом. В отдельных случаях может быть поражена также кожа головы или лица, что в долгосрочной перспективе опасно развитием постзостерной невралгии, сопровождающейся сильными болями.
Психологический и физический стресс могут стать триггерами
Дремлющий вирус ветряной оспы может быть реактивирован под воздействием различных факторов, главным из которых является ослабление иммунной системы, которая утрачивает возможность сопротивляться атакующему патогену.
Существует множество причин, ослабляющих иммунную систему. Одной из них становится стресс: не только физический, но и психологический. Сильный стресс может привести к реактивации вируса Varicella Zoster и вызвать опоясывающий лишай.
Особенно восприимчивы к этому заболеванию люди старше 60 лет, поскольку с возрастом сопротивляемость иммунной системы снижается. 50 процентов всех пациентов с опоясывающим герпесом относятся к этой возрастной группе.
Группа риска — люди с аутоиммунными заболеваниями
Группа ученых из Израиля пришла к выводу, что мРНК-вакцины компаний Moderna и BioNTech/Pfizer могут активировать опоясывающий лишай у ограниченного числа пациентов. В проведенном ими исследовании принимали участие люди с аутоиммунными воспалительными ревматическими заболеваниями (AIIRD) — типичным проявлением ослабленной иммунной системы.
Исследователи из Тель-Авивского Медицинского центра имени Сураски в Тель-Авиве и Медицинского центра "Кармель" в Хайфе наблюдали за 491 пациентом и 99 контрольными участниками исследования. У шести пациентов с AIIRD после вакцинации мРНК-вакциной развился опоясывающий герпес.
В итоге исследовательская группа пришла к выводу о том, что "для уточнения связи между вакцинацией мРНК-препаратом компании BioNTech/Pfizer и реактивацией вируса Varicella Zoster необходимо провести эпидемиологические исследования безопасности мРНК-вакцин против COVID-19 у пациентов с AIIRD".
Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic, ответственное за мониторинг и контроль оборота лекарственных препаратов, также сообщило о 214 случаях появления опоясывающего герпеса после вакцинации мРНК-вакциной Comirnaty компании BioNTech/Pfizer. Наблюдение проводилось за 11 467 вакцинированными пациентами. Однако остается неясным, действительно ли мРНК-вакцины "запустили" реактивацию вируса Varicella Zoster, отмечают в Swissmedic.
Stiko рекомендует прививку от опоясывающего герпеса
Участниками швейцарского исследования стали люди, вынужденные принимать иммунодепрессанты, чтобы предотвратить атаку иммунной системы на собственный организм, а также пациенты, страдающие аутоиммунными заболеваниями, такими как рассеянный склероз, сахарный диабет 1 типа и ревматические заболевания. Иными словами — целевая группа, подверженная опасности возникновения опоясывающего лишая и без вакцинации.
Тот, кто обеспокоен появлением у себя этого заболевания, может сделать прививку от опоясывающего лишая. В Германии ее применение одобрено с 2018 года. Для людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями, немецкая Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) рекомендует вакцинацию от опоясывающего герпеса с 50 лет. Для всех остальных — с 60-летнего возраста.
Российская вакцина от опоясывающего лишая в настоящий момент находится в разработке, массовое производство планируется начать с 2027 года.