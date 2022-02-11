Россиянин Большунов проиграл финну Нисканену в классической лыжной "разделке" на 15 км

Им предстояло бороться между собой виртуально — каждый спортсмен стартовал на 30 сек позже другого. Победитель определился по лучшему времени прохождения дистанции.

Как там наши? Алвар Алев ушел на дистанцию под 63 номером, мартин Химма — под 65-м. А между ними, под номером 64, стартовал главный фаворит гонки — Иво Нисканен из Финляндии.

Сразу за эстоно-финской парой спортсменов стартуют россияне — под номером 66 Иван Якимушкин, под 68-м — Алексей Червоткин, и под номером 70 — Александр Большунов.

Третий из эстонских спортсменов, Хенри Роос, ушел на дистанцию под номером 77.

Главный фаворит — Иво Нисканен. Но высокие шансы его победить были прежде всего у россиянина Александра Большунова, уже выигравшего золото этих Игр в скиатлоне. Победитель спринта Йоханнес Клэбо тоже в деле — он стартовал под 42-м номером.

На отметке в 3 км лидировал швед Вильям Поромаа. В 9 секундах за ним был знаменитый трехкратный четырехкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья, проводящий свою четвертую Олимпиаду.

На середине дистанции, их тех, кто уже прошел отметку, одно время лидирловал Пауль Гольберг из Норвегии. А на финише одно время был лучший, и это мини-сенсация, ирландец Мелони-Вестгард. Но потом пришли фавориты и выгнали ирландца с первого места.

Нисканен закономерно финишировал под номером один — все-таки классический стиль передвижения остается его вотчиной. К бронзе скиатлона он прибавил золото на 15 км.

Александр Большунов остался вторым, показав время на 23 сек хуже финна. Третьим стал норвежец Йоханнес Клэбо.

Эстонец Алвар Алев финишировал на достойном 32 месте, а Мартин Химма и Хенри Роос не попали в Топ-50.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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