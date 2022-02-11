Россиянин Большунов пробует выиграть свою вторую гонку в Пекине. Теперь — классическая "разделка" на 15 км

Им предстоит бороться между собой виртуально — каждый спортсмен стартует на 30 сек позже другого. Победитель будет определен по лучшему времени прохождения дистанции.

Как там наши? Алвар Алев ушел на дистанцию под 63 номером, мартин Химма — под 65-м. А между ними, под номером 64, стартовал главный фаворит гонки — Иво Нисканен из Финляндии.

Сразу за эстоно-финской парой спортсменов стартуют россияне — под номером 66 Иван Якимушкин, под 68-м — Алексей Червоткин, и под номером 70 — Александр Большунов.

Третий из эстонских спортсменов, Хенри Роос, ушел на дистанцию под номером 77.

Главный фаворит — Иво Нисканен. Но высокие шансы его победить прежде всего у россиянина Александра Большунова, уже выигравшего золото эих Игр в скиатлоне. Победитель спринта Йоханнес Клэбо тоже в деле — он стартует под 42-м номером.

На отметке в 3 км лидирует швед Вильям Поромаа. В 9 секундах за ним знаменитый трехкратный четырехкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья, проводящий свою четвертую Олимпиаду.

На середине дистанции, их тех, кто уже прошел отметку, лидирует Пауль Гольберг из Норвегии. Ждем фаворитов.

А на финише одно время был лучший, и это мини-сенсация, ирландец Мелони-Вестгард. Но потом пришли фавориты и выгнали ирландца с первого места.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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