Сборная России обыграла всухую датчан и занимает первое место в группе

Российская команда играла ровно, давила на протяжении всех трех периодов и закономерно выиграла, не прилагая особых усилий.

В середине второго периода счет открыл успевший на добивание Павел Карнаухов, а вторую шайбу Семенову удалось провести уже в пустые ворота в концовке матча, когда датчане сняли вратаря.

Одержав две победы в двух матчах пока не пропускавшие голов россияне занимают первое место в группе. Следующая игра - против чехов, 12 февраля.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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