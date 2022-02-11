Количество больничных бьет рекорды. За год выплачено 223 млн евро компенсаций

Компенсации по временной нетрудоспособности представляют собой компенсации за период нетрудоспособности по болезни, уходу и материнству. Общая сумма выплаченных компенсаций за листы нетрудоспособности по болезни (больничные листы) составила 131 миллион евро. По сравнению с 2020 годом на компенсации было потрачено на 31 миллион евро больше. Несмотря на то, что количество листов нетрудоспособности по болезни в последние месяцы было исключительно высоким и их поступило больше, чем ожидалось, Больничная касса заверяет, что проблем с выплатой компенсаций не возникнет.

В 2021 году был внедрен новый порядок расчета выплат за листы нетрудоспособности по болезни, при котором первый день больничного листа оплачивается работником самостоятельно, а последующие дни больничного листа компенсируются работодателем и Больничной кассой. Дополнительные расходы в бюджете на данные компенсации составили в общей сумме 23,6 миллиона евро, таким образом увеличилась сумма компенсации, выплачиваемая человеку за его лист нетрудоспособности по болезни. ”Специальный порядок расчета компенсаций был также внедрен в прошлом во время чрезвычайной ситуации в 2020 году, тогда дополнительные расходы на них составили 7 миллионов евро. ”По сравнению с прошлыми годами мы увеличили финансовую безопасность людей почти на 17 миллионов евро”, — сказал Рихо Пеек, руководитель финансового отдела Больничной кассы, по словам которого компенсация листов нетрудоспособности по болезни продолжится в 2022 году с той же методикой расчета.

Использование листов нетрудоспособности по болезни было рекордным за последние два года, в основном из-за пандемии вируса COVID-19. В 2021 году всего было составлено 486 000 таких листов и прирост по сравнению с 2020 годом составил почти 130 000 листов нетрудоспособности по болезни (итого на 37%). Если для сравнения данных исключить новую схему расчета компенсации, реализованной в прошлом году, прирост за год в целом оценивается более чем в 60 000 листов нетрудоспособности. ”В прошлом году рекордным месяцем был март, когда за один месяц было выдано 62 000 листов нетрудоспособности по болезни. Далее следует ноябрь, когда было выписано почти 53 тысячи листов нетрудоспособности по болезни. Два рекордных месяца напрямую связаны со второй и третьей волнами эпидемии вируса COVID-19, и почти 55 000 больничных листов были выписаны в январе в связи с вспышкой эпидемии Омикрон-штамма вируса в конце прошлого года”, — добавил Пеек.