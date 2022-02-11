В тяжелой аварии погиб мужчина средних лет

В 5:40 центр тревоги получил сообщение об аварии на 13 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в волости Элва, где, по предварительным данным произошло столкновение грузового автомобиля Scania, легкового автомобиля Opel и лося. В результате столкновения погиб находившийся в легковом автомобиле мужчина средних лет. Животное тоже погибло.