11.02.2022, 07:25
В тяжелой аварии погиб мужчина средних лет
Foto: Kenno Soo
Сегодня рано утром в волости Элва произошла тяжелая авария, в которой погиб мужчина средних лет.
В 5:40 центр тревоги получил сообщение об аварии на 13 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в волости Элва, где, по предварительным данным произошло столкновение грузового автомобиля Scania, легкового автомобиля Opel и лося. В результате столкновения погиб находившийся в легковом автомобиле мужчина средних лет. Животное тоже погибло.
Движение в месте аварии сильно нарушено. Для движения свободна только одна полоса.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.