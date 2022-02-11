ЧП и криминал
11.02.2022, 07:25

В тяжелой аварии погиб мужчина средних лет

 
Фото носит иллюстративный характер
Foto: Kenno Soo

Сегодня рано утром в волости Элва произошла тяжелая авария, в которой погиб мужчина средних лет.

В 5:40 центр тревоги получил сообщение об аварии на 13 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в волости Элва, где, по предварительным данным произошло столкновение грузового автомобиля Scania, легкового автомобиля Opel и лося. В результате столкновения погиб находившийся в легковом автомобиле мужчина средних лет. Животное тоже погибло.

Движение в месте аварии сильно нарушено. Для движения свободна только одна полоса.

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