В тяжелой аварии погиб 64-летний мужчина

Сегодня примерно в 5.40 в Элваской волости на 13-м километре шоссе Тарту—Вильянди—Килинги-Нымме произошло тяжелое ДТП, в котором столкнулись грузовой автомобиль Scania, легковой автомобиль Opel и лось. Погиб 64-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля Opel.

Аварийный полицейский Тартуского отделения полиции Март Алупере сказал, что на момент ДТП в легковом автомобиле было два человека, в грузовом автомобиле находился один водитель.

"В результате столкновения 64-летний водитель легкового автомобиля получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте. Находившаяся вместе с ним 64-летняя женщина также пострадала, медики доставили ее в Клинику Тартуского университета. Водитель грузовика не пострадал", — сказал полицейский.

Он добавил, что собранная на месте происшествия первичная информация показывает, что перед ехавшим из Пухья в сторону Тарту автомобилем Opel Vectra неожиданно выбежал на дорогу лось.

"Машина отклонилась на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, ехавшим со стороны Тарту. Вследствие столкновения оба транспортных средства выбросило по разные стороны дороги в кюветы, перекрыв одну полосу трассы. Лось погиб", — описал события Алупере.

Оба водителя имели право на управление транспортным средством и покрышки автомобилей отвечали требованиям. Водитель грузовика был трезв, трезвость водителя легкового автомобиля выяснит экспертиза. ДТП произошло на участке дороги с максимально разрешенной скоростью в 90 км/ч. Это длинный прямой отрезок дороги с достаточно хорошей видимостью. Покрытие дороги было сухое, нескользкое.

Движение на месте ДТП сейчас открыто. Все обстоятельства ДТП выяснит уголовное делопроизводство.

В этом году в Эстонии произошло 102 ДТП, в которых были пострадавшие. Погибло девять человек, пострадало 117 человек.

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