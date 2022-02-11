Печальная статистика: в прошлом году случилось рекордное количество ДТП

В прошлом году было зарегистрировано 35 900 происшествий, связанных с дорожным страхованием, из них 33 200 происшествий случились в Эстонии и 2 700 — за границей, но были связаны с эстонскими транспортными средствами. За год количество дорожно-транспортных происшествий возросло на одну пятую часть. Средний ущерб, возникший вследствие дорожно-транспортного происшествия, составил 1 960 евро.

По оценке члена правления ФДС Андреса Пийрсалу, количество несчастных случаев увеличилось из-за повышения интенсивности дорожного движения и суровой зимы. ”Если в начале коронакризиса интенсивность дорожного движения снизилась, то в прошлом году она была сопоставима с интенсивностью в докризисное время. Вследствие оживления экономики количество автомобилей на дорогах возросло. Кроме того, снежная зима обусловила тяжелые погодные условия. Все это привело к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий”, — пояснил Пийрсалу и добавил, что в декабре было зарегистрировано 3 890 несчастных случаев, что является рекордом за последние 10 лет.

В конце минувшего года дорожное страхование было оформлено в отношении 804 000 транспортных средств. По сравнению с позапрошлым годом транспортных средств стало на 33 800 больше.

В 2021 году среднегодовой платеж по дорожному страхованию составил 102 евро; за год он уменьшился на девять процентов. Общая сумма поступивших платежей по дорожному страхованию составила 84,2 миллиона евро, что на пять процентов меньше, чем в позапрошлом году. Прибыль рынка дорожного страхования составила 5,7 миллионов евро.

”В конце 2011 года дорожное страхование стало убыточным. Примечательно, что лишь к концу 2021 года, то есть по прошествии 11 лет, эстонский рынок дорожного страхования суммарно снова стал прибыльным”, — прокомментировал Пийрсалу.

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