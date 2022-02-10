ЕЦБ предупредил европейские банки об угрозе кибератак из России(9)
Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил финансовые учреждения Европе об угрозе кибератак, которая исходит из России на фоне растущей напряженности вокруг Украины. "Мы призываем банки усилить меры кибербезопасности и быть готовыми к возможному росту кибератак,", — заявил в четверг, 10 февраля, председатель Наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа, пишет DW.
По данным агентства Reuters, Европейский центральный банк обратился к кредитным организациям ЕС, чтобы проверить их готовность к потенциальным попыткам проникновения в их компьютерные сети. По данным агентства, банки проводят киберучения, тестируя способность отразить возможное нападение российских хакеров. Такие опасения разделяют и другие страны Запада, сообщает Reuters.
О возможных российских кибератаках уведомил банки и департамент финансовых услуг Нью-Йорка. В конце января он разослал предупреждение, адресованное финансовым организациям, об угрозе российских кибератак в ответ на ввод Соединенными Штатами санкций в случае нападения России на Украину.
Европейский центральный банк также призвал кредиторов подготовиться к потенциальным последствиямнапряженных отношений между Западом и Россией из-за Украины. "Когда возникают трения, когда существует вероятность введения санкций — это, конечно, вопрос, который вызывает озабоченность", — отметил Андреа Энриа. По его словам, опасения кредиторов связаны в первую очередь с широкой турбулентностью на финансовых рынках при возникновении геополитических катаклизмов. Обеспокоенность возникает также из-за вопроса о надлежащем соблюдении банками ограничительных мер в случае введения таковых, указал глава Наблюдательного совета ЕЦБ.
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