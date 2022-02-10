ПОДКАСТ | В том, что перед Олимпиадой попало в твой организм, виноваты не врач, не тренер, не папа и мама, а ты сам(5)
Скандал с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой стремительно развивается. Слушайте подкаст RusDelfi про Олимпийские игры.
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Фигуристка сборной России Камила Валиева сдала положительный допинг-тест. Проба была сдана до Олимпиады, в декабре. Вчера Камила не тренировалась, но сегодня утром вышла на лед. Официальной информации до сих пор (10 февраля, 15.30) нет — в Международном олимпийском комитете (МОК) не стали комментировать слухи о допинге и заявили, что новых сведений у них нет. Церемония награждения в командном турнире фигуристов, где победила Россия, отложена на неопределенный срок. Официальная причина — юридические консультации с ISU по одному из медалистов.
"Пока это просто скандал, то есть очевидно, что в пробе Камилы Валиевой, взятой в декабре ещё до чемпионата Европы в Таллинне, оказалось некое запрещённое вещество в очень-очень маленькой дозе. Но тем не менее оно было обнаружено. И вроде бы это вещество не помогает напрямую достичь более высоких результатов в спорте. Вроде бы это препарат для сердца.
Что же со всем этим делать? Под угрозой одна из двух завоёванных российскими спортсменами на этой Олимпиаде медалей, золотых медалей. Под угрозой собственное выступление Камилы Валиевой, наверное, главной претендентки на Олимпийское золото в личном турнире. Поэтому ситуации очень напряжённая", — констатирует главред RusDelfi Андрей Шумаков.
Генеральный секретарь Союза гимнастики Эстонии Наталья Инно никогда не сталкивалась с допингом, но может оценить эмоциональное состояние спортсменки. "Я не хочу никого обвинять. Все решит расследование. Будут приняты какие-то меры. Учитывая все антидопинговые правила, о которых сейчас рассказывают спортсменам, то если ты попался — то виноват сам. Не врач, не тренер, не персонал, не мама и папа, а ты сам. Спортсмен в ответе за то, что нашли у него в пробе.
Ситуация очень эмоциональная. Уже начинаются обвинения. Поэтому спортсмен может испытывать агрессию, ведь за ситуацией следит весь мир. Особенно учитывая, что девушка действительно очень талантливая и очень классная. И несмотря на свой возраст, она показывает невероятные достижение. Плюс она сильна как личность. Очень хорошая, позитивная. Я бы никому не пожелала такого", — добавила Инно.
Также во время записи подкаста мы позвонили в Пекин журналистке "Спорт-Экспресса" Наталье Марьянчик. По прилету в Китай она сдала положительный тест на коронавирус, хотя никаких симптомов заболевания у нее не было. Поэтому начало Олимпиады пришлось провести на карантине в отеле.
"Меня увезли в специальную гостиницу для, как мы тут смеемся, самых позитивных людей Пекина, которые пишут позитивные тексты. Тебя просто запирают в комнате. Тебе трижды в день приносят еду. Иногда меряют давление и проверяют всякие другие жизненные показатели. Каждый день ты сдаёшь тест.
Работать в этих условиях можно. Чтобы совсем не превратиться в растение, я пытаюсь делать какую-то зарядку. В общем-то, условия там вполне комфортные. За исключением того, что ты не можешь выйти из номера, забирают даже ключ от комнаты, чтоб ты по коридору не погулял", — сказала она.
Летом на Олимпиаде в Токио была совсем другая ситуация. Из-за распространения омикрона в Китае ужесточили меры по борьбе с вирусом. "В первые дни такое впечатление, что это просто какое-то кино. А потом привыкаешь. И сейчас мне абсолютно нормально. Я уже даже внимания не обращаю", — добавила Марьянчик.
Продолжение — в подкасте.
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