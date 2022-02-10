ПОДКАСТ | В том, что перед Олимпиадой попало в твой организм, виноваты не врач, не тренер, не папа и мама, а ты сам

Слушайте передачу:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2

Фигуристка сборной России Камила Валиева сдала положительный допинг-тест. Проба была сдана до Олимпиады, в декабре. Вчера Камила не тренировалась, но сегодня утром вышла на лед. Официальной информации до сих пор (10 февраля, 15.30) нет — в Международном олимпийском комитете (МОК) не стали комментировать слухи о допинге и заявили, что новых сведений у них нет. Церемония награждения в командном турнире фигуристов, где победила Россия, отложена на неопределенный срок. Официальная причина — юридические консультации с ISU по одному из медалистов.

"Пока это просто скандал, то есть очевидно, что в пробе Камилы Валиевой, взятой в декабре ещё до чемпионата Европы в Таллинне, оказалось некое запрещённое вещество в очень-очень маленькой дозе. Но тем не менее оно было обнаружено. И вроде бы это вещество не помогает напрямую достичь более высоких результатов в спорте. Вроде бы это препарат для сердца.

Что же со всем этим делать? Под угрозой одна из двух завоёванных российскими спортсменами на этой Олимпиаде медалей, золотых медалей. Под угрозой собственное выступление Камилы Валиевой, наверное, главной претендентки на Олимпийское золото в личном турнире. Поэтому ситуации очень напряжённая", — констатирует главред RusDelfi Андрей Шумаков.

Генеральный секретарь Союза гимнастики Эстонии Наталья Инно никогда не сталкивалась с допингом, но может оценить эмоциональное состояние спортсменки. "Я не хочу никого обвинять. Все решит расследование. Будут приняты какие-то меры. Учитывая все антидопинговые правила, о которых сейчас рассказывают спортсменам, то если ты попался — то виноват сам. Не врач, не тренер, не персонал, не мама и папа, а ты сам. Спортсмен в ответе за то, что нашли у него в пробе.