На Олимпиаде в Пекине обнаружили первую положительную допинг-пробу(36)
На зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине (Китай), обнаружена первая положительная допинг-проба, пишет "Чемпионат".
Как сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA), положительным был тест иранского горнолыжника Хуссейна Савех-Шемшаки. В допинг-пробе спортсмена обнаружили метаболиты дегидрометил-тестостерона.
Любопытно, что 36-летний лыжник был знаменосцем сборной Ирана на церемонии открытия Олимпийских игр. Его сейчас временно отстранили от участия в соревнованиях.
Савех-Шемшаки является довольно известным спортсменом. Он принимал участие в Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году.
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