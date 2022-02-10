10.02.2022, 15:16
ГРАФИК | Темп вакцинации совсем замедлился. Число первичных доз самое низкое за все время пандемии
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Даже во время зимних праздников число вводимых первичных доз вакцины не становилось ниже 2500 за 7 дней. Однако за последние три дня эта цифра составляет всего 963, 939 и 873 соответственно.
Еще на первой неделе января за 7 дней вводилось более 3000 первичных доз.
- 19 января показатель последний раз превышал 3000
- 25 января показатель последний раз превышал 2500
- 28 января показатель последний раз превышал 2000
- 1 февраля показатель последний раз превышал 1500
- 6 февраля показатель последний раз превышал 1000
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