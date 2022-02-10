ГРАФИК | Темп вакцинации совсем замедлился. Число первичных доз самое низкое за все время пандемии

Vaktsineerimiskeskus mullu kevadel Foto: Henri-Kristian Kirsip

Даже во время зимних праздников число вводимых первичных доз вакцины не становилось ниже 2500 за 7 дней. Однако за последние три дня эта цифра составляет всего 963, 939 и 873 соответственно.