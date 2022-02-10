В Эстонии нарушена работа интернет-банков. Произошла кибератака?

"Вход в интернет-банк не удается, система выбрасывает пользователя", — сообщил источник.

Позже Swedbank на своей домашней страничке подтвердил эту информацию. И добавил, что проблемы могут возникнуть при оплате карточкой в магазине, а также при использовании банкомата.

"Мы активно работаем над устранением неполадки", — сказал руководитель по коммуникациям банка Мартин Кырв.

Swedbank приносит извинения клиентам, которых затронул сбой.

На домашней страничке банка Luminor тоже сообщается, что в данный момент могут иметь место технические сбои в интернет-банке и мобильном банке. Сотрудники учреждения занимаются устранением проблемы.

По словам читателей, аналогичные проблемы возникли и в Coop Pank.

У RIA подозрений на кибератаку нет

Насколько известно, утром в Эстонии были перебои в работе систем smart-ID и mobiil-ID. Пресс-секретарь Департамента государственной инфосистемы (RIA) Сейко Куйк сообщил, что речь идет о техническом сбое, и, на основании имеющейся информации, подозрений, что его вызвала кибератака, нет.

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