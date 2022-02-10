Экономика
10.02.2022, 13:30

Работа интернет-банка в Swedbank нарушена. Возникли проблемы с банкоматом и оплатой карточкой

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Swedbank
Foto: Kretel Kuusk

Как пишет Ärileht со ссылкой на свой источник, услуга интернет-банка в Swedbank может работать с перебоями.

"Вход в интернет-банк не удается, система выбрасывает пользователя", — сообщил источник.

Позже Swedbank на своей домашней страничке подтвердил эту информацию. И добавил, что проблемы могут возникнуть при оплате карточкой в магазине, а также при использовании банкомата.

"Мы активно работаем над устранением неполадки", — сказал руководитель по коммуникациям банка Мартин Кырв.

Swedbank приносит извинения клиентам, которых затронул сбой.

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