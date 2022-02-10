10.02.2022, 13:30
Работа интернет-банка в Swedbank нарушена. Возникли проблемы с банкоматом и оплатой карточкой(11)
"Вход в интернет-банк не удается, система выбрасывает пользователя", — сообщил источник.
Позже Swedbank на своей домашней страничке подтвердил эту информацию. И добавил, что проблемы могут возникнуть при оплате карточкой в магазине, а также при использовании банкомата.
"Мы активно работаем над устранением неполадки", — сказал руководитель по коммуникациям банка Мартин Кырв.
Swedbank приносит извинения клиентам, которых затронул сбой.
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