Квартирным товариществам Ласнамяэ на День независимости подарят 104 государственных флага

”Все владельцы зданий обязаны в определенные дни вывешивать государственный флаг, но от постоянного использования флаги приходят в негодность и каждые пару лет их необходимо заменять. Ко Дню независимости мы хотим подарить квартирным товариществам Ласнамяэ 104 государственных флага. Советую поторопиться и зарегистрировать свою заявку заранее, поскольку число флагов ограничено”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Товариществам подарят сине-черно-белые флаги подходящего размера, предназначенные для использования на улице. Флагштоки дарить не будут. Флаги получат наиболее быстрые товарищества. Если в товарищество входит более одного многоквартирного дома, то для одного многоквартирного дома предусмотрен один флаг. Квартирные товарищества Ласнамяэ могут зарегистрироваться для получения бесплатного флага по этой ссылке.

Флаги можно будет получить с 21 по 23 февраля, с 15 до 19 часов. Выдача флагов будет проводиться по адресу Вана-Куули, 13, т.е. там же, где товарищества получают бесплатную гранитную крошку.

В отличие от флагов, для получения крошки предварительной регистрации не требуется. Бесплатные мешки с гранитной крошкой предусмотрены для квартирных товариществ Ласнамяэ, зарегистрированных в коммерческом регистре. Для каждого квартирного дома предусмотрено три мешка с гранитной крошкой весом по 25 кг.