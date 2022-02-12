Олимпийская чемпионка Йохауг: я рада, что российские лыжницы здесь(6)
Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что рада соревноваться с российским спортсменками на Олимпийских играх в Пекине.
Ранее норвежский журналист Ян Петтер Салтведт написал статью о победе Александра Большунова в скиатлоне на Играх-2022, в которой заявил, что ”всех русских не должно быть на Олимпиаде”.
”Я хочу видеть российских лыжниц на гонках здесь, и я очень рада за серебро Непряевой в скиатлоне. Не знаю, кто именно заявил, что России не должно быть на Олимпиаде, но я рада, что российские лыжницы соревнуются здесь. Я бы назвала российскую команду одними из наших главных соперников в эстафете, они очень сильны”, — передает Sports.ru слова Йохауг.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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