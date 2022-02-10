Камбэк не удался! Сборная Латвии дала бой шведам, но проиграла

Сборная Латвии в первом матче на олимпийском турнире уступила шведам с минимальной разницей в счете — 2:3. Команды провели равный матч, но шведы лучше воспользовались своими шансами. Команда Харийса Витолиньша нацелилась на камбэк после трех пропущенных шайб, но спастись не удалось, несмотря на проявленный характер.

В составе шведов дубль оформил Лукас Валльмарк, еще одна шайба на счету Антона Ландера. У сборной Латвии шайбы забросили Ренарс Крастенбергс и Николай Елисеев.

Сборная Швеции открыла счет в середине первого периода, когда точный бросок удался Лукасу Валльмарку. Фредрик Олофссон прокатился за чужими воротами и отдал пас назад на свободного партнера, который с близкой дистанции отправил шайбу точно под перекладину.

В самом начале второго периода шведы удвоили преимущество. Матиас Броме сместился в центр с края и бросил по воротам. Иварс Пунненовс отбил шайбу перед собой, но точно на Ландера, который остался совсем один на пятаке и без труда протолкнул шайбу в пустые ворота.

Во второй половине второго периода Валльмарк сделал дубль, реализовав численное большинство, которое шведы получили после удаления Ральфа Фрейбергса за блокировку. Пунненовс не увидел момента броска и не успел среагировать на бросок с дальней дистанции — шайба влетела точно в "девятку". Впрочем, через пару минут численное большинство заработала уже сборная Латвии — Валльмарк отправился в штрафной бокс за две минуты за задержку соперникой клюшкой, и Ренарс Крастенбергс один гол отквитал. Нападающий взял инициативу на себя, обыграл соперника у борта, вылез на точку вбрасывания и мощно стрельнул под перекладину без шансов для вратаря.