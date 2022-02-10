Туктамышева - Валиевой: держись, девочка! Все будет хорошо

Накануне стало известно о возможном положительном допинг-тесте Валиевой. По информации издания Inside the games, из-за этого была отложена медальная церемония награждения за командный турнир на Олимпиаде-2022, где россияне выиграли золото.

”Не знаю что ты испытываешь сейчас, но понимаю какой это стресс… держись, девочка! Все будет хорошо❤️”, — написала Туктамышева.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.

Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.