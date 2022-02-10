Олимпиадa
10.02.2022, 11:29

Россиянка Непряева уступила 0,1 секунды в борьбе за бронзу

 (4)
лучшая из эстонок - 60-я
10 февраля на Олимпийских играх в Пекине прошла женская лыжная гонка с раздельным стартом на 10 км ”классикой”. Победила норвежка Тереза Йохауг. Серебро и бронза у Финляндии. Россиянка Наталья Непряева заняла 4-е место.

Лучшей из эстонских девушек в этой дисциплине стала Кейди Каасику - 60 место, Кайди Каасику девушек пришла 70-ой из 98 девушек и Авели Уусталу - 80-ой.

Лыжные гонки. Женщины. 10 км, классический стиль, раздельный старт

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 28.06,3

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 0,4

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 31,5

4. Наталья Непряева (Россия) – 31,6

5. Катарина Хенниг (Германия) – 43,4

6. Эбба Андерссон (Швеция) – 50,9

7. Юлия Ступак (Россия) – 57,5

8. Джесси Диггинс (США) – 1.08,8

9. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.10,6

10. Татьяна Сорина (Россия) – 1.11,1

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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