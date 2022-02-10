ПРЯМО СЕЙЧАС | Кая Каллас: 21 февраля ковид-сертификаты отменены не будут, невозможно привязать отмену к конкретной дате

Кая Каллас заявила, что невозможно привязывать к конкретной дате отмену использования ковид-сертификатов внутри страны, так как это не работает, ведь мы не контролируем вирус.

Число симптоматических больных за 10 дней сейчас составляет 39, то есть к 21 февраля оно никак не сможет быть 25, потому что это просто невозможно. Соответственно, 21 февраля ковид-сертификаты отменены не будут, констатировала Каллас.

Каллас напомнила, что от Омикрона не поможет, если вы уже переболели коронавирусом, зато поможет вакцинация.

Премьер-министр отметила, что сравнивать Эстонию с Данией нельзя, так как в Дании вакцинировано более 80% населения, а в Эстонии лишь около 60%. В Дании же 60% человек уже получили бустерную дозу, в Эстонии вполовину меньше — более 30%.

Именно поэтому нельзя отменить все ограничения, как в Дании, но каждый может внести свой вклад в достижение этой цели — вакцинироваться, как это сделали датчане, подчеркнула Каллас.

Заболеваемость начинает идти на спад, но как сообщает Департамент здоровья, нагрузка на больницы все еще не растет и будет расти в течение 2-3 недель.

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