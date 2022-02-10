Война за самый дешевый экспресс-тест: Maxima снизила цену, чтобы обойти Prisma

Так, экспресс-тесты Flowflex на антиген Covid-19, продаваемые в магазинах Maxima, с этой недели будут стоить 4,59 евро вместо 5,99 евро, что делает их самыми дешевыми экспресс-тестами на розничном рынке. Этим шагом Maxima хочет помочь как можно большему количеству жителей Эстонии сделать тест и быстро узнать, заражены ли они коронавирусом. Это поможет им избежать заражения своих близких, а также работников первой линии, которыми неизбежно являются и работники продуктовых магазинов.

”В последние недели мы наблюдаем самые большие цифры заражения коронавирусом за последние два года. Конечно, это также беспокоит и Maxima как одного из крупнейших работодателей Эстонии — это в наших общих интересах, чтобы общество оставалось открытым, а предприятия — работали. Поскольку в настоящее время спрос на экспресс-тесты высокий, мы решили пойти навстречу клиентам и сделать цены на них более доступными и на фоне общего повышения цен”, — сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийа Шапель.

”Подобно сотне товаров повседневного спроса, цены на которые мы заморозили в середине января, этот экспресс-тест теперь тоже входит в число тех товаров, цену на которые мы постоянно зафиксируем на низком уровне”, — сказала Шапель. В ассортименте Maxima есть экспресс-тесты по сниженной цене как для мазка из носоглотки, так и для слюны, чтобы каждый мог выбрать удобный для себя метод тестирования.

Конечно, нынешнее большое количество случаев заражения также привело к росту продаж экспресс-тестов. ”Приятно знать, что наши люди ведут себя ответственно и тестируют себя и своих близких, чтобы предотвратить распространение инфекции”, — сказала Шапель. Экспресс-тесты на антиген Covid-19, разрешенные к продаже вне аптек, доступны в магазинах Maxima с июня 2021 года. С тех пор компания предлагала тесты от разных производителей, но теперь будет предлагаться продукция одного производителя.