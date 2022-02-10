Фонд интеграции предлагает изучающим эстонский язык практику общения в программе Keelesõber

”Цель программы Keelesõber — предложить изучающим эстонский язык дополнительную возможность разговорной практики и помочь в преодолении языкового барьера. Участники программы могут практиковаться в эстонском языке, беседуя посредством электронных каналов связи с эстоноязычными менторами-добровольцами на разные жизненные темы”, — сказала руководитель программы Фонда интеграции Keelesõber Аве Ландрат. ”Мы очень рады, что на сегодняшний день о своем желании помочь изучающим эстонский язык заявило уже 250 волонтеров. Это значит, что примерно столько же людей сможет пройти с их помощью языковую практику”, — добавила Аве Ландрат.

К участию в программе Keelesõber приглашаются изучающие язык, которые уже говорят по-эстонски как минимум на уровне А2 и желают получить дополнительную практику устной речи.

Фонд интеграции также ожидает, что к программе присоединятся и новые менторы, родным языком которых является эстонский или которые говорят на эстонском языке на уровне родного. Задача наставника-волонтера по эстонскому языку — общаться при помощи подходящих электронных каналов с изучающими эстонский язык на различные жизненные темы несколько раз в неделю. Предыдущий опыт преподавания не требуется.

Руководители программы Keelesõber Фонда интеграции помогают изучающим эстонский язык и менторам установить контакт и направляют их в выборе форматов беседы и проведении бесед.

За два сезона своего существования программа Keelesõber объединила 1837 человек с целью изучения и практики эстонского языка: с помощью 858 волонтеров-менторов свои навыки эстонского языка смогли улучшить 979 человек, изучающих эстонский язык.