В Таллинне построят крупнейший в Северной Европе центр по очистке пищевой упаковки

Общая стоимость инвестиции превышает 300 000 евро. Центр экологических инвестиций поддерживает создание сети моек Ringo Eco суммой в 108 000 евро.

”Посредством тендера мы хотим приобрести основанную на лучшей технологии моющую линию, которая аналогично процессу очистки питьевой воды использует для мытья упаковки озон, и где упаковка стерилизуется ультрафиолетовым светом, — сказал соучредитель Ringo Eco Янек Балынски. — Близкий к медицинской чистоте результат сегодня превышает гигиенические требования, предъявляемые к очистке рабочих поверхностей пищевых производств. Мы измеряем чистоту распространенными в Эстонии люминометрами, и уровень чистоты составляет менее 15 единиц RLU, что в два-три раза лучше результата домашнего мытья посуды”.

Центр мойки появится на улице Бетоони в Таллинне, где в настоящее время для него готовят помещения. ”В новом центре в условиях полной загрузки будут работать 30 человек, — сказал Балынски. — В центре мойки в настоящее время обрабатывают пластиковую пищевую упаковку, но в будущем там можно будет очищать и стеклянную тару”.

Ежемесячно в Эстонии используют более 3 миллионов стаканчиков для кофе. ”Если перестать использовать одни лишь эти одноразовые кофейные стаканчики, подобная мойка будет нужна в каждом крупном городе. Сейчас идет подготовка к тому, чтобы к нашей системе повторного использования упаковки присоединились первые производители продуктов питания, а весной мы надеемся начать обрабатывать подходящую для повторного использования упаковку известных брендов,”, — отметил Янек Балынски.