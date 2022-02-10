В Таллинне построят крупнейший в Северной Европе центр по очистке пищевой упаковки
Общая стоимость инвестиции превышает 300 000 евро. Центр экологических инвестиций поддерживает создание сети моек Ringo Eco суммой в 108 000 евро.
”Посредством тендера мы хотим приобрести основанную на лучшей технологии моющую линию, которая аналогично процессу очистки питьевой воды использует для мытья упаковки озон, и где упаковка стерилизуется ультрафиолетовым светом, — сказал соучредитель Ringo Eco Янек Балынски. — Близкий к медицинской чистоте результат сегодня превышает гигиенические требования, предъявляемые к очистке рабочих поверхностей пищевых производств. Мы измеряем чистоту распространенными в Эстонии люминометрами, и уровень чистоты составляет менее 15 единиц RLU, что в два-три раза лучше результата домашнего мытья посуды”.
Центр мойки появится на улице Бетоони в Таллинне, где в настоящее время для него готовят помещения. ”В новом центре в условиях полной загрузки будут работать 30 человек, — сказал Балынски. — В центре мойки в настоящее время обрабатывают пластиковую пищевую упаковку, но в будущем там можно будет очищать и стеклянную тару”.
Ежемесячно в Эстонии используют более 3 миллионов стаканчиков для кофе. ”Если перестать использовать одни лишь эти одноразовые кофейные стаканчики, подобная мойка будет нужна в каждом крупном городе. Сейчас идет подготовка к тому, чтобы к нашей системе повторного использования упаковки присоединились первые производители продуктов питания, а весной мы надеемся начать обрабатывать подходящую для повторного использования упаковку известных брендов,”, — отметил Янек Балынски.
Одним из серьезных вызовов является сокращение отходов упаковки на крупномасштабных мероприятиях под открытым небом. Главный организатор мероприятий Тартуского марафона Индрек Келк был в Эстонии одним из пионеров сокращения объемов использования одноразовой пищевой упаковки: ”Вместе с молодыми людьми я 20 лет занимался очисткой придорожных канав в нашей стране. Если бы у очевидного загрязнения окружающей среды в Эстонии было имя и лицо, это был бы стаканчик из-под кофе. Кто-то должен положить этому конец, а повторное использование — естественное решение проблемы”.
Недавно Ringo Eco и Тартуский марафон заключили соглашение о сотрудничестве в области использования многоразовой упаковки при организации всех мероприятий Тартуского марафона в этом году. ”В этом году мы не будем создавать мусор в финишной зоне. Мы также ищем способы в будущем отказаться и от одноразовой упаковки в пунктах с питьем на трассе”, — рассказал Индрек Келк.
На данный момент к системе повторно используемой упаковки Ringo Eco присоединились 50 ресторанов. Обеды для работников четырех производственных предприятий доставляют в многоразовой упаковке. Каждую неделю к системе присоединяются новые предприятия питания и кейтеринговые компании, а вскоре услугу в своих буфетах запустят две торговые сети.
”Если в итоге на рынок не попадет не менее миллиона единиц одноразовой упаковки, вероятно, 2022 год станет в Эстонии первым годом многоразовой упаковки. Изменения начинаются с общепита, но каждое квартирное товарищество и коммерческое здание могут внести свой вклад, заказав контейнер для возврата повторно используемой упаковки. Сегодня более чем в 100 зданиях рядом с мусорными ведрами уже стоят такие контейнеры. Их содержимое попадает в мойку, после чего упаковка возвращается в предприятия общепита”, — добавил Янек Балынски.
В этом году компания Ringo Eco привлекла от ведущих частных и венчурных инвесторов Эстонии 500 000 евро. В раунде финансирования приняли участие, например, SuperAngels VC, Мартин Виллиг, Лаури Мейдла, фонд Mõjufond целевого учреждения Heateo, а также шестеро других частных эстонских инвесторов. На привлеченные средства Ringo построит центры мойки упаковки, расширит сеть пунктов возврата и подготовится к обслуживанию крупных клиентов. Этой весной планируется организовать тур финансирования для начала международного расширения.
Сведения о центре мойки и гигиены пищевой упаковки
- РАСПОЛОЖЕНИЕ: Бетоони, 14, Таллинн.
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 1 000 000 единиц упаковки в месяц.
- ПРОДУКЦИЯ: До 30 различных видов пластиковой упаковки (PP, SAN, ТРИТАН, в дальнейшем СТЕКЛО).
- ПОМЕЩЕНИЯ: Три зоны (для грязной упаковки, для чистой упаковки и сухой склад) площадью 450 м2.
- ЛИНИЯ: Станция сортировки грязной упаковки, зона замачивания, озонированная вода, линия мойки с 4 камерами промывки и 3 камерами сушки, станция ультрафиолетового излучения, сортировка чистой упаковки, зона контроля качества и зона сканирования.
- ПЕРЕРАБОТКА: Каждая упаковка имеет уникальную маркировку и всегда сканируется. Маршрут каждой единицы упаковки известен с математической точностью.
- ЧИСТОТА: Не более 15 RLU.
- ЧИСТОТА: Полная сухость, необходимая для хранения упаковки в герметичном пакете на сухом складе.
- НАЧАЛО РАБОТЫ: Апрель 2022 года