Сколько денег получат медалисты Олимпиады в Эстонии и других странах

Власти Италии оценили золотую медаль в $201 000. Следом идет Кипр — $168 000. Хорошие денежные бонусы ждут латвийских спортсменов — олимпийскому чемпиону обещано $159 000. Это шестое место в списке среди всех стран-участниц. Чуть меньше власти заплатят венгерским спортсменам — они получат $156 000. Восьмое место делят Литва и Болгария, которые обещают выплатить своим спортсменам по $143 000 за золотую медаль. Десятку замыкает Косово — страна обещает $123 000 своему олимпийскому чемпиону. Ненамного отстает размер вознаграждения для спортсменов эстонской делегации — олимпийский чемпион получит $112 000.

Второе место в списке самых щедрых стран заняла Турция, которая пообещала обладателю золотой медали $383 000. Правда, до сих пор никому из турецких спортсменов не удавалось стать первым на зимних Олимпийских играх. Третье место по размеру выплат за Малайзией — $238 000. Но представители этой страны также не поднимались на высшую ступень олимпийского пьедестала.

Самое большое финансовое вознаграждение за олимпийское золото предложил Гонконг — $642 000. Правда, уровень спортсменов этой страны невысок. Они смогли занять первое место на Олимпийских играх всего один раз, причем не на зимних, а на летних Играх — в парном турнире по бадминтону.

Многие спортсмены получают денежные средства благодаря контрактам со спонсорскими компаниями. Суммы таких контрактов разглашаются редко, поэтому мы можем говорить только о призовых, выплачиваемых властями и национальными федерациями.

Не стали исключением и проходящие в Пекине зимние Игры. Международный олимпийский комитет сохраняет идеи Пьера де Кубертена и не выплачивает спортсменам никаких призовых. При этом сам МОК зарабатывает солидные суммы, благодаря хорошим контрактам с телевизионными компаниями.

Были времена, когда вопрос денежного вознаграждения на Олимпийских играх не поднимался, ведь выступали на них спортсмены-любители и соревновались они за себя и за престиж своей страны. Но с развитием телевизионных и интернет-технологий, а также появлением спонсорских контрактов интерес к заработкам участников Олимпиады возникает регулярно, пишет Rus.delfi.lv .

Российские спортсмены получат сравнительно небольшие денежные премии в случае успешных достижений на Олимпийских играх в Пекине. За золото выплатят $53 300, за серебро — $33 312, за бронзу — $22 652.

Весьма скромное олимпийское вознаграждение — у американцев, немцев и канадцев. Так, американским чемпионам полагаются $37 500. Правда, тут стоит отметить, что большая часть этих денег, если годовой доход атлета не превышает $1 млн, не облагается налогом. Немецкие олимпийские чемпионы получат более скромные $22 000, а канадские — $16 000. Небольшие бонусы у датчан и австралийцев — $15 000 и $14 000 за золото соответственно.

Что кроме премии получает спортсмен

Как правило, олимпийские чемпионы получают призовые премии из разных источников: от правительства страны; от региона, который представляет спортсмен; от спортивных фондов и федераций; от спонсоров и рекламодателей. Существуют и другие поощрения для призеров Олимпийских игр. В некоторых странах их награждают правительственными наградами, дарят квартиры или престижные марки автомобилей.

Так, российская фигуристка Алина Загитова за победу на Олимпийских играх в Пхенчхане четыре года назад получила государственную премию — 6 510 000 рублей ($97 335); приз от города Москвы — 6 510 000 рублей; от Ижевска — 2 510 000 рублей ($37 436); а также машину BMW X6 стоимостью 5 100 000 ($74 873). Таким образом, общий доход фигуристки составил около 20,6 млн рублей ($306 978).

В свою очередь, тюменский спортсмен Александр Большунов, который выиграл скиатлон на Олимпийских играх в Пекине, а четыре года назад в Южной Корее завоевал три серебра и бронзу в лыжных гонках, получил 6 750 000 рублей ($101 078) от правительства России, еще 7 100 000 ($106 318) — от своего региона, а также автомобиль стоимостью 3,1 млн ($44 924). В итоге заработок лыжника составил 16,85 млн рублей ($252 321), и это без учета доходов от рекламы и спонсорских премий.