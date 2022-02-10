Сколько денег получат медалисты Олимпиады в Эстонии и других странах(19)
Были времена, когда вопрос денежного вознаграждения на Олимпийских играх не поднимался, ведь выступали на них спортсмены-любители и соревновались они за себя и за престиж своей страны. Но с развитием телевизионных и интернет-технологий, а также появлением спонсорских контрактов интерес к заработкам участников Олимпиады возникает регулярно, пишет Rus.delfi.lv.
Не стали исключением и проходящие в Пекине зимние Игры. Международный олимпийский комитет сохраняет идеи Пьера де Кубертена и не выплачивает спортсменам никаких призовых. При этом сам МОК зарабатывает солидные суммы, благодаря хорошим контрактам с телевизионными компаниями.
Многие спортсмены получают денежные средства благодаря контрактам со спонсорскими компаниями. Суммы таких контрактов разглашаются редко, поэтому мы можем говорить только о призовых, выплачиваемых властями и национальными федерациями.
Эстонский олимпийский комитет выплатит за золотую медаль 100 000 евро, за серебряную - 70 000, а за бронзовую - 45 000 евро.
Разная цена олимпийского золота
Самое большое финансовое вознаграждение за олимпийское золото предложил Гонконг — $642 000. Правда, уровень спортсменов этой страны невысок. Они смогли занять первое место на Олимпийских играх всего один раз, причем не на зимних, а на летних Играх — в парном турнире по бадминтону.
Второе место в списке самых щедрых стран заняла Турция, которая пообещала обладателю золотой медали $383 000. Правда, до сих пор никому из турецких спортсменов не удавалось стать первым на зимних Олимпийских играх. Третье место по размеру выплат за Малайзией — $238 000. Но представители этой страны также не поднимались на высшую ступень олимпийского пьедестала.
Власти Италии оценили золотую медаль в $201 000. Следом идет Кипр — $168 000. Хорошие денежные бонусы ждут латвийских спортсменов — олимпийскому чемпиону обещано $159 000. Это шестое место в списке среди всех стран-участниц. Чуть меньше власти заплатят венгерским спортсменам — они получат $156 000. Восьмое место делят Литва и Болгария, которые обещают выплатить своим спортсменам по $143 000 за золотую медаль. Десятку замыкает Косово — страна обещает $123 000 своему олимпийскому чемпиону. Ненамного отстает размер вознаграждения для спортсменов эстонской делегации — олимпийский чемпион получит $112 000.
Российские спортсмены получат сравнительно небольшие денежные премии в случае успешных достижений на Олимпийских играх в Пекине. За золото выплатят $53 300, за серебро — $33 312, за бронзу — $22 652.
Весьма скромное олимпийское вознаграждение — у американцев, немцев и канадцев. Так, американским чемпионам полагаются $37 500. Правда, тут стоит отметить, что большая часть этих денег, если годовой доход атлета не превышает $1 млн, не облагается налогом. Немецкие олимпийские чемпионы получат более скромные $22 000, а канадские — $16 000. Небольшие бонусы у датчан и австралийцев — $15 000 и $14 000 за золото соответственно.
Что кроме премии получает спортсмен
Как правило, олимпийские чемпионы получают призовые премии из разных источников: от правительства страны; от региона, который представляет спортсмен; от спортивных фондов и федераций; от спонсоров и рекламодателей. Существуют и другие поощрения для призеров Олимпийских игр. В некоторых странах их награждают правительственными наградами, дарят квартиры или престижные марки автомобилей.
Так, российская фигуристка Алина Загитова за победу на Олимпийских играх в Пхенчхане четыре года назад получила государственную премию — 6 510 000 рублей ($97 335); приз от города Москвы — 6 510 000 рублей; от Ижевска — 2 510 000 рублей ($37 436); а также машину BMW X6 стоимостью 5 100 000 ($74 873). Таким образом, общий доход фигуристки составил около 20,6 млн рублей ($306 978).
В свою очередь, тюменский спортсмен Александр Большунов, который выиграл скиатлон на Олимпийских играх в Пекине, а четыре года назад в Южной Корее завоевал три серебра и бронзу в лыжных гонках, получил 6 750 000 рублей ($101 078) от правительства России, еще 7 100 000 ($106 318) — от своего региона, а также автомобиль стоимостью 3,1 млн ($44 924). В итоге заработок лыжника составил 16,85 млн рублей ($252 321), и это без учета доходов от рекламы и спонсорских премий.
В некоторых странах спортсмены получают от национальных спортивных федераций стипендии или гранты на обучение. Американским атлетам, например, полагаются помимо призовых другие формы поддержки, включая медицинское страхование и доступ к премиальным медицинским учреждениям.
Порой спортсмены могут рассчитывать на выплаты только после собственных финансовых вложений. Например, американская бадминтонистка Чжан Бэйвэнь перед летней Олимпиадой в Токио запустила сбор средств на краудфандинговой платформе, чтобы покрыть расходы на подготовку к соревнованиям. В этом году деньги на поездку на Олимпийские игры в Пекине собирала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, занявшая четвертое место на январском чемпионате Европы в Таллинне.
Самые яркие звезды спорта могут рассчитывать на многомиллионные спонсорские контракты до участия в Олимпийских играх. Например, звезда тенниса Наоми Осака заработала $55 млн за год от спонсорских контрактов и была названа самой высокооплачиваемой спортсменкой за всю историю.
Как платят за медали там, где не дают денег
В некоторых странах спортивные власти остаются приверженцами прежних олимпийских традиций и призовые не выплачивают. Среди таких стран Великобритания, Швеция и Норвегия. Призовые спортсменов этих государств зависят от спонсорских контрактов.
Представитель шведского НОК Бьерн Фолин перед Олимпиадой-2014 в Сочи объяснил отсутствие бонусов тем, что национальный комитет расходует все выделяемые деньги на подготовку спортсменов к Олимпиадам. По его словам, ежегодно около 8 млн евро уходит на тренировочные лагеря, зарплаты тренеров и денежные дотации атлетам.
Достаточно необычным образом своих олимпийских призеров после Сочи-2014 поощряло правительство Австрии. Спортсмены этой страны получили не прямое денежное вознаграждение, а серебряные монеты. Золотые медалисты получили 17 таких монет стоимостью $21 000. Серебряные и бронзовые призеры получили по 13 и 11 монет соответственно. В этом году власти страны пообещали выплатить по $19 000 каждому, кто завоюет золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.
В ЮАР, Новой Зеландии и ряде других стран вместо денег отличившиеся олимпийцы получают памятные призы и автомобили. Самая интересная ситуация — в Индии. Там обещают трудоустройство спортсменам, которые завоевали медали, предоставляя тренерский пост. Правда, перед летней Олимпиадой в Токио в прошлом году правительство этой страны пообещало около 100 тысяч долларов для чемпионов.
А в Нигерии и Сенегале, например, правительства дарят отличившимся спортсменам коров.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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