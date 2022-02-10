10.02.2022, 08:53
Горные лыжи: Штрольц выиграл суперкомбинацию
ФОТО: Delfi
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц выиграл суперкомбинацию на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Горные лыжи. Суперкомбинация. Мужчины
1. Йоханнес Штрольц (Австрия) – 2.31,43
2. Александр Кильде (Норвегия) – 0,59
3. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,68
4. Жюстен Мюризье (Швейцария) – 0,86
5. Марко Шварц (Австрия) – 1,28
6. Барнабас Соллош (Израиль) – 1,75
Алексис Пинтуро (Франция) не финишировал в слаломе
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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