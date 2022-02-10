Эстонские силовики нашли на Украине двух подозреваемых в выманивании денег у жителей Эстонии(1)
Украинские мошенники организовали преступную схему, с помощью которой выманивали деньги у иностранцев, в том числе жителей Эстонии. На прошлой неделе правоохранители Украины в сотрудничестве с эстонскими коллегами провели обыски по месту проживания подозреваемых, пишет rus.err.ee.
"Организовал псевдоинвестиционный проект 26-летний житель Кривого Рога, который привлек к противоправной деятельности свою знакомую. Иностранным гражданам было предложено получать пассивный доход от торговли ценными бумагами (акции, облигации, фьючерсы, опционы) на финансовых рынках. Для убеждения вкладчиков организатор схемы даже создал сеть call-центров в разных регионах Украины", — сообщается на официальном сайте национальной полиции Украины.
"На своем веб-ресурсе фигуранты создавали учетные записи личного кабинета инвестора, куда они могли беспрепятственно зайти и пересмотреть баланс своих сбережений. Данная информация хранилась на облачных ресурсах и автоматически становилась известной злоумышленникам. Организатор схемы создал несколько криптокошельков, на которые от всех вкладчиков поступали инвестиционные платежи в криптовалюте", — объяснили украинские правоохранители.
После перечисления денег преступники выводили средства на свои счета. По данным украинских властей, всего было присвоено более миллиона евро.
"На прошлой неделе сотрудники эстонской полиции действительно находились на Украине, где местная киберполиция проводила процессуальные действия в отношении двух человек, подозреваемых в мошенничестве, в рамках эстонского запроса о правовой помощи. Подозреваемые были выявлены в ходе уголовного разбирательства, возбужденного в Эстонии, и мы связываем их конкретно с тремя случаями с общей суммой ущерба чуть более 6 000 евро. Точная роль двух подозреваемых станет ясна в ходе расследования. В целом же с помощью подобных мошенничеств в последние годы наши люди были обмануты на очень большие суммы денег", — рассказала руководитель следственной группы по делам о преступлениях против собственности Ляэне-Харьюского отделения полиции Хелен Паллон.