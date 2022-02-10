Эстонские силовики нашли на Украине двух подозреваемых в выманивании денег у жителей Эстонии

"На своем веб-ресурсе фигуранты создавали учетные записи личного кабинета инвестора, куда они могли беспрепятственно зайти и пересмотреть баланс своих сбережений. Данная информация хранилась на облачных ресурсах и автоматически становилась известной злоумышленникам. Организатор схемы создал несколько криптокошельков, на которые от всех вкладчиков поступали инвестиционные платежи в криптовалюте", — объяснили украинские правоохранители.

"На прошлой неделе сотрудники эстонской полиции действительно находились на Украине, где местная киберполиция проводила процессуальные действия в отношении двух человек, подозреваемых в мошенничестве, в рамках эстонского запроса о правовой помощи. Подозреваемые были выявлены в ходе уголовного разбирательства, возбужденного в Эстонии, и мы связываем их конкретно с тремя случаями с общей суммой ущерба чуть более 6 000 евро. Точная роль двух подозреваемых станет ясна в ходе расследования. В целом же с помощью подобных мошенничеств в последние годы наши люди были обмануты на очень большие суммы денег", — рассказала руководитель следственной группы по делам о преступлениях против собственности Ляэне-Харьюского отделения полиции Хелен Паллон.