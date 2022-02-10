Джейсон Браун о ситуации с Валиевой: правила есть правила. Если есть позитивный тест на допинг, то здесь все ясно и просто

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине, ссылаясь на срочные юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU).

В среду портал Inside the Games опубликовал новость, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой, пишет Sports.ru.

– Джейсон, как вы думаете, должна ли сборная США получить золото в команднике после вчерашних новостей? Если подтвердится нарушение антидопинговых правил.

– Вы рассказываете мне все новости! Мы здесь говорим о чистой игре. Правила есть правила. Если есть позитивный тест на допинг, то здесь все ясно и просто, — цитирует Брауна журналист ”Спорт-Экспресс” Дмитрий Кузнецов.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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