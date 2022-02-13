Валиева пошла на четыре четверных в прогоне программы

Камила Валиева в прогоне произвольной программы упала с четверного сальхова, затем чисто исполнила тройной аксель, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, сольный тройной риттбергер. Далее упала с четверного тулупа, в конце чисто прыгнула каскады четверной тулуп – ойлер – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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