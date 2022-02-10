Мнение
10.02.2022, 08:19

Стал бы Шарапов закрывать российское ТВ в Эстонии?

 
Андрей Шумаков
Владимир Шарапов из "Места встречи изменить нельзя"
Фото: скиншот
Главный редактор RusDelfi о том, стоит ли казнить (или всё-таки помиловать) российское пропагандистское ТВ.

В прошлом году во время одного из обострений дипломатических отношений между Евросоюзом и Россией в программе ”60 минут” на телеканале ”Россия” появилась депутат Европарламента Яна Тоом. Помните, Россия создала некий ”Список недружественных стран”, и Эстония, как и другие страны Балтии, туда, конечно, попала? Ведущую программы Ольгу Скабееву больше всего удивило почему-то наличие в списке Чехии, и, предваряя появление Яны Тоом на экране, она задала риторический вопрос: "Зачем чехи примкнули к стайке шакалов, которые пытаются укусить нашу великую страну?"

Неудивительно, что первой же репликой депутата от Эстонии было: ”Мне очень трудно слушать, когда ведущие передачи называют мою страну шакалом — это всё-таки моя родина. И многие мои соотечественники смотрят вашу передачу и, думаю, их тоже резануло”.

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