Камила Валиева спасена? Официальной информации нет, но она вышла на лед

”Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК). Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК”, — передает Sports.ru слова Ермолиной.

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался об информации о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой, из-за которого перенесли медальную церемонию командного турнира Олимпиады-2022.

”Я не буду комментировать все слухи, которые были вчера, и которые еще будут появляться. У нас возникла ситуация, для которой нужна консультация. Что касается слухов о допинге — это спекуляции.

К тому же, хочу сказать, что за тестирование на Олимпиаде отвечают ITA и CAS. Больше ничего не могу сказать, к сожалению”, — сказал Адамс на брифинге МОК.

Тем временем Камила Валиева пришла на утреннюю тренировку в Пекине, а после нее молча прошла мимо журналистов.

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе ответила на вопрос о ситуации с фигуристкой ее группы Камилой Валиевой: ”Сплетнями не занимаюсь”.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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