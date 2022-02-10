10.02.2022, 05:04
Олимпийской чемпионкой в хаф-пайпе стала Хлоя Ким
ФОТО: Delfi
10 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны медали в сноуборде среди женщин по хаф-пайпу. Американка Хлоя Ким стала победительницей, выиграв вторую Олимпиаду в этой дисциплине фристайла подряд. Испанка Кверальт Кастелле - с серебром, японка Томита Сена - с бронзой.
Сноуборд. Женщины. Хаф-пайп
1. Хлоя Ким (США) – 94,00
2. Керо Кастеллье (Испания) – 90,25
3. Сена Томита (Япония) – 88,25
4. Цай Сюэтун (Китай) – 81,25
5. Руки Томита (Япония) – 80,50
6. Элизабет Хоскинг (Канада) – 79,25
7. Беренис Вики (Швейцария) – 76,25
8. Лю Цзяюй (Китай) – 73,50
9. Мицуки Оно (Япония) – 71,50
10. Брук Дондт (Канада) – 66,75
11. Лейлани Эттель (Германия) – 57,50
12. Киу Ленг (Китай) – 53,75
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.