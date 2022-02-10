Олимпиадa
10.02.2022, 05:04

Олимпийской чемпионкой в хаф-пайпе стала Хлоя Ким

 
ФОТО: Delfi
10 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны медали в сноуборде среди женщин по хаф-пайпу. Американка Хлоя Ким стала победительницей, выиграв вторую Олимпиаду в этой дисциплине фристайла подряд. Испанка Кверальт Кастелле - с серебром, японка Томита Сена - с бронзой.

Сноуборд. Женщины. Хаф-пайп

1. Хлоя Ким (США) – 94,00

2. Керо Кастеллье (Испания) – 90,25

3. Сена Томита (Япония) – 88,25

4. Цай Сюэтун (Китай) – 81,25

5. Руки Томита (Япония) – 80,50

6. Элизабет Хоскинг (Канада) – 79,25

7. Беренис Вики (Швейцария) – 76,25

8. Лю Цзяюй (Китай) – 73,50

9. Мицуки Оно (Япония) – 71,50

10. Брук Дондт (Канада) – 66,75

11. Лейлани Эттель (Германия) – 57,50

12. Киу Ленг (Китай) – 53,75

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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