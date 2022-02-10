Нейтан Чен прыгнул пять четверных и стал олимпийским чемпионом(3)
Трехкратный чемпион мира Нейтан Чен исполнил в произвольной программе на Олимпийских играх-2022 в Пекине пять четверных, получил за прокат 218,63 балла (121,41 за технику) и стал олимпийским чемпионом.
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю попробовал впервые в истории исполнить четверной аксель, но упал и остался без пьедестала. Также фигурист упал с четверного сальхова. Ханю получил за прокат 188,06 балла (99,62 за технику).
Японский фигурист Юма Кагияма прыгнул четыре четверных и гарантировал себе серебряную медаль. Фигурист получил за свой прокат 201,93 балла (107,99 за технику).
Японский фигурист Шома Уно получил за прокат 187,10 балла и заработал олимпийскую бронзу.
Из россиян лучше всех с прокатом справился Евгений Семененко, который набрал 178.37 балла. Андрей Мозалев и Марк Кондратюк сегодня показали далеко не самые лучшие свои прокаты.
Представляющий Эстонию Александр Селевко получил на одной из тренировок в Пекине травму плеча, но все-таки принял решение выступить на Олимпиаде. К сожалению, отобраться по итогам короткой программы в ТОП-24 он не смог, поэтому в произвольной программе не выступает.
Мужчины
Итоговое положение
1. Нэтан Чен (США) – 332,60
2. Юма Кагияма (Япония) – 310,05
3. Шома Уно (Япония) – 293,00
4. Юдзуру Ханю (Япония) – 283,21
5. Чха Джун Хван (Южная Корея) – 282,38
6. Джейсон Браун (США) – 281,24
7. Даниэль Грассль (Италия) – 278,07
8. Евгений Семененко (Россия) – 274,13
9. Цзинь Боян (Китай) – 270,43
10. Морис Квителашвили (Грузия) – 268,62
11. Киган Мессинг (Канада) – 265,61
12. Кевин Аймо (Франция) – 254,80
13. Денис Васильев (Латвия) – 252,71
14. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 250,15
15. Марк Кондратюк (Россия) – 248,82
16. Маттео Риццо (Италия) – 247,53
17. Брендан Керри (Австралия) – 244,80
18. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 239,19
19. Андрей Мозалев (Россия) – 233,33
20. Константин Милюков (Беларусь) – 222,22
21. Николай Майоров (Швеция) – 220,78
22. Донован Каррилльо (Мексика) – 218,13
23. Лукас Бричги (Швейцария) – 212,58
24. Иван Шмуратко (Украина) – 205,76
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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