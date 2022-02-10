Нейтан Чен прыгнул пять четверных и стал олимпийским чемпионом

Трехкратный чемпион мира Нейтан Чен исполнил в произвольной программе на Олимпийских играх-2022 в Пекине пять четверных, получил за прокат 218,63 балла (121,41 за технику) и стал олимпийским чемпионом.

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю попробовал впервые в истории исполнить четверной аксель, но упал и остался без пьедестала. Также фигурист упал с четверного сальхова. Ханю получил за прокат 188,06 балла (99,62 за технику).

Японский фигурист Юма Кагияма прыгнул четыре четверных и гарантировал себе серебряную медаль. Фигурист получил за свой прокат 201,93 балла (107,99 за технику).

Японский фигурист Шома Уно получил за прокат 187,10 балла и заработал олимпийскую бронзу.

Из россиян лучше всех с прокатом справился Евгений Семененко, который набрал 178.37 балла. Андрей Мозалев и Марк Кондратюк сегодня показали далеко не самые лучшие свои прокаты.

Представляющий Эстонию Александр Селевко получил на одной из тренировок в Пекине травму плеча, но все-таки принял решение выступить на Олимпиаде. К сожалению, отобраться по итогам короткой программы в ТОП-24 он не смог, поэтому в произвольной программе не выступает.

Мужчины

Итоговое положение

1. Нэтан Чен (США) – 332,60

2. Юма Кагияма (Япония) – 310,05

3. Шома Уно (Япония) – 293,00

4. Юдзуру Ханю (Япония) – 283,21

5. Чха Джун Хван (Южная Корея) – 282,38

6. Джейсон Браун (США) – 281,24

7. Даниэль Грассль (Италия) – 278,07

8. Евгений Семененко (Россия) – 274,13

9. Цзинь Боян (Китай) – 270,43

10. Морис Квителашвили (Грузия) – 268,62

11. Киган Мессинг (Канада) – 265,61

12. Кевин Аймо (Франция) – 254,80

13. Денис Васильев (Латвия) – 252,71

14. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 250,15

15. Марк Кондратюк (Россия) – 248,82

16. Маттео Риццо (Италия) – 247,53

17. Брендан Керри (Австралия) – 244,80

18. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 239,19

19. Андрей Мозалев (Россия) – 233,33

20. Константин Милюков (Беларусь) – 222,22

21. Николай Майоров (Швеция) – 220,78

22. Донован Каррилльо (Мексика) – 218,13

23. Лукас Бричги (Швейцария) – 212,58