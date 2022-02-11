ФОТО И ВИДЕО | "Россия может Украину захватить, но не удержать". Кто готов встретить российских солдат с оружием в руках

1 января 2022 года на Украине был сформирован отдельный род войск Вооруженных сил Украины — Силы территориальной обороны. Сейчас идет активный набор, добровольцы — мужчины от 30 лет и старше — активно тренируются и готовятся защищать страну в случае полномасштабного вторжения.

Силы теробороны сформированы в Киеве, Мариуполе, Львове и других городах Украины. Корреспонденты Delfi посетили учения под Харьковом, где новой силовой структуре выделили отдельное здание. Судя по его состоянию, оно долгое время пустовало: некоторые окна выбиты, внутри почти уличная температура, однако добровольцы намерены привести всё в порядок и обустроить здесь базу.