11.02.2022, 16:30
ФОТО И ВИДЕО | "Россия может Украину захватить, но не удержать". Кто готов встретить российских солдат с оружием в руках
репортаж RusDelfi
ФОТО: Кадр из видео
Выходной день, ранее утро. Около сотни мужчин в возрасте от 30 и старше собрались у холодного здания без окон неподалеку от Харькова. Часть из них — бизнесмены, часть — чиновники. Это резервисты Сил территориальной обороны. Кто-то приехал научиться стрелять, кто-то — научить стрелять других. Объединяет их всех одно: желание защищать страну в случае полномасштабного вторжения. Замкомандира Михаил Блажко называет своих подчиненных партизанами, которых, по его словам, не победить.