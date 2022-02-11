За рубежом
11.02.2022, 16:30

ФОТО И ВИДЕО | "Россия может Украину захватить, но не удержать". Кто готов встретить российских солдат с оружием в руках

 
репортаж RusDelfi
Роман Старапопов
Прийт Симсон
Михаил Блажко
ФОТО: Кадр из видео
Выходной день, ранее утро. Около сотни мужчин в возрасте от 30 и старше собрались у холодного здания без окон неподалеку от Харькова. Часть из них — бизнесмены, часть — чиновники. Это резервисты Сил территориальной обороны. Кто-то приехал научиться стрелять, кто-то — научить стрелять других. Объединяет их всех одно: желание защищать страну в случае полномасштабного вторжения. Замкомандира Михаил Блажко называет своих подчиненных партизанами, которых, по его словам, не победить.

1 января 2022 года на Украине был сформирован отдельный род войск Вооруженных сил Украины — Силы территориальной обороны. Сейчас идет активный набор, добровольцы — мужчины от 30 лет и старше — активно тренируются и готовятся защищать страну в случае полномасштабного вторжения.

Силы теробороны сформированы в Киеве, Мариуполе, Львове и других городах Украины. Корреспонденты Delfi посетили учения под Харьковом, где новой силовой структуре выделили отдельное здание. Судя по его состоянию, оно долгое время пустовало: некоторые окна выбиты, внутри почти уличная температура, однако добровольцы намерены привести всё в порядок и обустроить здесь базу.

RusDelfi
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