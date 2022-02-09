Медальный зачет Олимпиады в Пекине: лидирует Германия, Россия — на 8-м месте(4)
Завершился 5-й соревновательный день Олимпийских игр в Пекине. По его итогам лидерство в неофициальном командном зачете захватила команда Германии.
У этой сборной 5 золотых наград, а также три серебра. На одну медаль высшей пробы отстают норвежцы — но у них в сумме 10 наград. Сборная России имеет на своем счету больше всех медалей — 11, но из них всего две золотых. Причем одна из них оказалась под угрозой — в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой оказалось запрещенное вещество. Относительно места российских спортсменов в командном турнире по фигурному катанию организаторы примут решение 10 февраля.
Сборная Эстонии пока без наград, несмотря на то, что изначально 9 февраля был днем медальных надежд для нашей страны. Однако двоеборец Кристьян Ильвес из-за коронавируса был вынужден пропустить соревнования.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Медальный зачет (золото — серебро — бронза — всего)
1. Германия — 5-3-0 (8)
2. Норвегия — 4-2-4 (10)
3. Швеция — 4-1-2 (7)
4. Нидерланды — 3-3-1 (7)
5. Китай — 3-2-0 (5)
6. Австрия — 2-4-4 (10)
7. Италия — 2-4-1 (7)
8. Россия — 2-3-6 (11)
9. Словения — 2-1-2 (5)
10. США — 1-5-1 (7)
11. Франция — 1-5-0 (6)
12. Канада — 1-2-5 (8)