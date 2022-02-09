Медальный зачет Олимпиады в Пекине: лидирует Германия, Россия — на 8-м месте

У этой сборной 5 золотых наград, а также три серебра. На одну медаль высшей пробы отстают норвежцы — но у них в сумме 10 наград. Сборная России имеет на своем счету больше всех медалей — 11, но из них всего две золотых. Причем одна из них оказалась под угрозой — в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой оказалось запрещенное вещество. Относительно места российских спортсменов в командном турнире по фигурному катанию организаторы примут решение 10 февраля.