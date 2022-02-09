Кая Каллас о росте цен: ситуация носит скорее краткосрочный характер

Премьер-министр признала, что в последние месяцы рост цен был быстрым и инфляция напрямую повлияла на население. Согласно оценкам экспертов, эта ситуация носит скорее краткосрочный характер. ”В какой-то момент цены на электроэнергию, влияющие на все другие услуги и продукты, перестанут расти”, — сказала Каллас. Она отметила, что ценовой спад мы можем ожидать в ближайшее время; в крайнем случае цены на энергию должны перестать расти. А это, в свою очередь, повлияет и на рост цен на другие продукты и услуги. Рассматривая вопрос с точки зрения восстановления экономики, мы наблюдаем, что когда экономика находится в хорошем состоянии, то и дела у населения тоже идут хорошо.

Премьер-министр добавила, что за последнее десятилетие цены по Эстонии выросли в среднем на 28 %, в то время как зарплаты выросли на 92 % и минимальная зарплата выросла на 125 %.

”Мы внимательно следим за инфляцией и всем, что с ней связано. И, разумеется, стараемся помочь тем, кто находится в наиболее уязвимом положении. Тем, кто, как Вы верно говорите, не может сокращать расходы на питание или на ведение хозяйства”, — заверила премьер-министр. Она пояснила, что повышение пособий по бедности — это один из способов помочь тем, кому действительно приходится тяжелее всего, кого такой рост цен затрагивает в первую очередь. Премьер-министр признала, что рост цен не зависит от Эстонии. К сожалению, свое влияние оказывают разные факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Каллас дала комментарии и по пособиям на электроэнергию. В этой сфере также разработана отдельная мера, направленная именно на людей с более низким доходом. В среднем сумма, о которой ходатайствуют подавшие заявления, составляет 130 евро. ”Ходатайство о получении компенсаций на рост цен можно подать на семь месяцев. Это поможет несколько сократить расходы. Государство помогает справиться с этой ситуацией”, — сказала Каллас. Премьер отметила, что положение семей с детьми требует более пристального внимания. Пособия должны пойти тем, кто в них действительно нуждается.